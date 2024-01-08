Період проходження військової служби посадовцям митних органів зарахують до строку перебування у спеціальному званні

Кабмін ухвалив відповідну постанову про зарахування проходження військової служби до строку перебування у спеціальному званні.

Період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період посадовими особами митних органів буде зараховуватися до строку перебування у спеціальному званні.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну від 27 грудня 2023 р. № 1378.

Вони внесені до пункту 3 Порядку присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 501 «Про спеціальні звання посадових осіб митних органів»

Нагадаємо, раніше ми писали, що головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради проаналізувало внесений 25 грудня законопроект про посилення мобілізації №10378.

Автор: Наталя Мамченко

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