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Женщина пыталась в суде оспорить задержание мужа на блокпосте и доставку его в ТЦК: что решил суд

08:00, 16 февраля 2024
Суд отметил, что мужчина добровольно прошел ВЛК и добровольно в тот же день уехал в войска.
Женщина пыталась в суде оспорить задержание мужа на блокпосте и доставку его в ТЦК: что решил суд
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В Прикарпатье женщина попыталась через суд признать незаконными задержание ее мужа на блокпосте и последующую его доставку в ТЦК и СП. 

15 января 2024 года гражданка обратилась в Наддворнянский районный суд Ивано-Франковской в ​​порядке ст. 206 (общие обязанности судьи по защите прав человека) УПК с жалобой на незаконное задержание ее мужа на блокпосте в городе Яремча. 

Как было отмечено в жалобе, 15 января на блокпосте, уполномоченные лица, без предварительного вручения повестки, совершили незаконное задержание ее мужа. 

О задержании мужчины женщине никто не сообщил, как не сообщили ей или другим родственникам, о дальнейшем местонахождении близкого ей лица. 

Как выяснилось, мужчина был доставлен в ТЦК, однако при этом в ТЦК отказались сообщить, находится ли задержанный гражданин в территориальном центре комплектования. 

Следовательно, получить информацию о состоянии мужа, условиях его содержания или о необходимости оказания ему помощи, супруга не смогла. 

Фактически, представители ТЦК отказались предоставить какую-либо информацию относительно мужчины, разыскиваемого близким лицом, и которого они держали в помещении территориального центра комплектования. 

16 января жалобу гражданки рассмотрела следственная судья Наддворнянского районного суда. 

В суде представитель ТЦК рассказала, что на блокпосте города Яремча полицейские и сотрудники ТЦК обнаружили мужчину, который, по их мнению, уклонялся от мобилизации в ряды Вооруженных Сил. 

При этом у мужчины отсутствовали при себе какие-либо документы. Однако полицейские и представители ТЦК смогли получить доступ к его мобильному телефону и установили личность гражданина через приложение «Дія». 

Далее с помощью базы данных «Оберіг» (база учета военнообязанных) было установлено, что мужчина состоит на военном учете в городе Ивано-Франковск и подлежит призыву по мобилизации. 

После этого гражданину предложили поехать в ТЦК «для уточнения данных и проведения разъяснительной работы». 

Как рассказала представительница ТЦК, мужчина якобы не только добровольно согласился съездить в ТЦК, но также добровольно в этот же день он согласился пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК), о чем лично и расписался. Также мужчина добровольно написал заявление о выдаче ему военного билета. 

По результатам ВЛК 15 января гражданин был признан годным к военной службе. 

В тот же день, 15 января, согласно приказу начальника ТЦК, мужчина был отправлен в распоряжение воинской части для прохождения воинской службы.

Таким образом, представитель ТЦК отметила, что никакого незаконного задержания гражданина не было. Он добровольно поехал в ТЦК, добровольно прошел медосмотр и отправился в войска. В ТЦК, по состоянию на 16 января, гражданин уже не находился. 

Заслушав объяснения сторон, судья отметила, что согласно документам, предоставленным ТЦК и СП, гражданин действительно добровольно прошел ВЛК, получил военный билет и выбыл в распоряжение воинской части. Следовательно, никаких нарушений со стороны ТЦК установлено не было. 

Доводы женщины о том, что ее муж был незаконно задержан на блокпосте, согласно заключению суда, подтверждения не нашли. 

Судья обратила внимание гражданки на то, что согласно уголовному процессуальному законодательству, сотрудники ТЦК и СП не являются уполномоченными должностными лицами, которые имеют право задерживать граждан в рамках уголовной юрисдикции. 

Следовательно, мужчина в принципе не был задержан в понимании уголовного процессуального законодательства, поэтому полномочия следственного судьи на указанные правоотношения не распространяются. 

Суд также указал, что если гражданка не согласна с действиями ТЦК и СП, ей следует обращаться с иском в окружной административный суд. А в случае совершения в отношении ее мужа уголовного правонарушения – в соответствующий правоохранительный орган с заявлением о совершении уголовного преступления. 

Таким образом, в удовлетворении жалобы в порядке ст. 206 УПК на незаконное задержание было отказано.

Автор: Вячеслав Хрипун

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