Военнослужащий получил контузию, отказался форсировать Днепр и получил 5 лет лишения свободы: как суд мотивировал свое решение

Суд указал, что военнослужащий после получения приказа должен отвечать: "Слушаюсь" и выполнять приказ.

Современный вид села Крынки Херсонской области

Военнослужащий одной из бригад морской пехоты на днях был осужден за отказ выполнить приказ командира, который заключался в необходимости форсировать реку Днепр и закрепиться в селе Крынки Херсонской области.

Как отмечается в материалах дела, уроженец Ивано-Франковской области Юрий М. проходил службу по мобилизации в должности стрелка-оператора одной из бригад морской пехоты.

В течение 2023 года бригада принимала участие в боевых действиях в Донецкой области, а осенью того же года оказались на территории Николаевской и Херсонской областей в составе группировки «Юг».

5 ноября 2023 года командир роты морской пехоты на построении личного состава подразделения довел до подчиненных боевой приказ - форсировать реку Днепр, провести наступательные действия в направлении населенного пункта Крынки и занять там перекресток дорог. При этом, вероятно, предусматривая возможность отказа подчиненных от исполнения приказа, командир роты осуществлял видеофиксацию построения на мобильный телефон.

Впрочем, Юрий М. публично заявил о несогласии с приказом командира роты и отказался выполнять его. Немного позже он стал фигурантом уголовного производства по ч. 4 ст. 402 (неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке) Уголовного кодекса. Задержан военнослужащий был позже – 11 декабря. Отказ Юрия М. от исполнения приказа был также зафиксирован на камеру телефона.

В судебном заседании Юрий М. вину не признал. Он рассказал, что ранее, во время боевых действий, получил контузию. Об ухудшении состояния здоровья Юрий М. заранее предупредил командиров и просил разрешить ему пройти ВЛК. Однако, по словам Юрия М., ВЛК не обратила внимания на его жалобы и сочла годным для прохождения военной службы. Таким образом, по состоянию на ноябрь 2023 года Юрий М. чувствовал себя плохо, как в физическом, так и в морально-психологическом состоянии.

Кроме того, Юрий М. сообщил, что у него на содержании есть ребенок, имеющий инвалидность, и пожилая бабушка.

Учитывая это, военнослужащий попросил суд не назначать ему наказание в виде реального лишения свободы.

Вместе с тем, свидетели – другие военнослужащие роты морской пехоты, рассказали, что Юрий М. отказался выполнить приказ командира, поскольку испугался и вообще боится воды. На состояние здоровья или плохое психологическое состояние Юрий М. не жаловался. Также свидетели сообщили, что отказ Юрия М. от выполнения приказа оказал негативное влияние на психологический климат в подразделении.

Изучив позиции сторон и свидетельские показания, суд отметил, что приказ командира роты на формирование реки Днепр не носил «явно преступного содержания, в связи с чем подлежал безоговорочному и неукоснительному исполнению со стороны последнего».

Проходя военную службу, Юрий М. в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 65, 68 Конституции Украины, ст. ст. 9, 11, 16, 127, 128 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, ст. ст. 1, 3, 4, 6 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, должен был «свято и безоговорочно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, Военной присяги, добросовестно и честно выполнять воинскую обязанность, дорожить честью и достоинством военнослужащего, беречь воинскую честь и уважать достоинство других людей, не допускать недостойных поступков, выполнять свои служебные обязанности, определяющие объем выполнения задач, порученных ему по должности и соблюдать требования уставов Вооруженных Сил Украины, преданно служить Украинскому народу, добросовестно и честно выполнять воинскую обязанность, быть дисциплинированным и проявлять уважение к командирам (начальникам), безоговорочно, неукоснительно точно и в установленный срок выполнять их приказы, знать и выполнять свои обязанности, соблюдать требования военных уставов, обращаться с достоинством и честью, не допускать самому и сдерживать других от недостойных поступков».

Суд подчеркнул, что командир (начальник) «вправе отдавать подчиненному приказы, а подчиненный обязан их выполнить добросовестно, точно и в установленный срок».

Согласно ст. 37 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины военнослужащий после получения приказа отвечает: "Слушаюсь" и дальше выполняет его. Чтобы убедиться, правильно ли подчиненный понял приказ, командир (начальник) может потребовать от него кратко передать содержание приказа. Подчиненный вправе обратиться к командиру (начальнику) с просьбой уточнить приказ. Военнослужащий обязан неукоснительно выполнить отданный ему приказ в указанный срок.

В итоге, 11 апреля Снигиревский райсуд Николаевской области признал Юрия М. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком в 5 лет.

Автор: Вячеслав Хрипун

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