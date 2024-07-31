Если заемщик считает отказ банка от предоставления ему кредита необоснованным, он имеет право требовать возмещения ущерба, а не реального исполнения обязательства – Верховный Суд

Банк прекратил выдавать кредит в связи с распоряжением НБУ, которым рекомендовано банкам отказаться от заключения договоров об открытии кредитных линий и предоставлении других безусловных кредитных обязательств с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов и нейтрализации влияния финансового кризиса.

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Если заемщик считает отказ банка от предоставления ему кредита, предусмотренного договором, необоснованным, он имеет право требовать от кредитодателя возмещения ущерба, а не реально выполнить обязательства, поскольку принуждение к исполнению долга выдать кредит в натуре не допускается. Об этом указал в постановлении от 26 июня 2024 года Верховный Суд по делу №752/5765/23.

Так, Кассационный гражданский суд рассмотрел кассационную жалобу лица по делу по его иску к АО «Сенс Банк», третье лицо – Национальный банк о взыскании пени за несвоевременное исполнение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии и договору кредита.

Суды установили, что между истцом и Акционерным обществом «Укрсоцбанк», правопреемником которого является AT «Сенс Банк», заключен договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии, по условиям которого банк обязался выдать заемщику кредит в размере 500 000 грн и договор кредита, по условиям которого банк обязался выдать кредит в размере 60 000 долларов США.

Ссылаясь на то, что банк не выполнил условия кредитных договоров, всей суммы кредитных средств не выдал, в частности, по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии остаток невыданных кредитных средств составляет 320 000 грн., а по договору кредита – 48 000 долларов США, истец просил суд взыскать с ответчика пеню за несвоевременное исполнение обязательств по договорам.

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении отказано. Судебные решения судов первой и апелляционной инстанций мотивированы тем, что банк прекратил выдавать кредит в связи с распоряжением НБУ, которым рекомендовано банкам отказаться от заключения договоров об открытии кредитных линий и предоставлении других безусловных кредитных обязательств, с целью защиты, в первую очередь , интересов вкладчиков и кредиторов банка и нейтрализации влияния внешнего мирового финансового кризиса

Указанные меры временные.

Поэтому банк действовал в соответствии с требованиями законодательства и основаниями считать, что в этой связи нарушены права истца нет. Также истец доказал, что между сторонами состоялось зачисление встречных однородных требований.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с такими выводами судов первой и апелляционной инстанций и обратил внимание на следующее.

Обязательство кредитодателя по выдаче кредита обладает специфическими свойствами. И с учетом его сущности нельзя обязать банк выдать кредит. В такой ситуации нужно ставить вопрос перед судом о возложении на должника обязанности возместить ущерб, а не реально выполнить обязательство.

Такой подход базируется на том, что обязанности по предоставлению кредита и уплате долга кардинально разные по юридической сущности, принуждение к выполнению обязанности выдать кредит в натуре не допускается.

Если заемщик считает такой отказ банка необоснованным, надлежащим способом защиты является иск о компенсации убытков, в частности расходов заемщика, связанных с большим размером процентов, под которые получен кредит в другом банке, на страхование, уплату комиссий в связи с заключением кредитного договора, по которому не получен кредит (его часть) и т.п.

Банк частично отказал лицу в кредитовании в соответствии с обязательными указаниями НБУ в сфере банковского регулирования и надзора. Обстоятельств по возобновлению кредитования суды не установили, поэтому нет оснований полагать, что ответчик не выполнял условия кредитных договоров.

Учитывая изложенное, Верховный Суд решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда изменил, изложив их мотивировочные части в редакции своего постановления.

Автор: Наталя Мамченко

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