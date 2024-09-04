Следственный эксперимент необязательно должен проводиться на месте происшествия – Верховный Суд

Положение статьи 240 УПК не предусматривает обязанности воспроизвести все условия, которые существовали на время происшествия, а требует лишь моделирования условий, приближенных к существовавшим на момент происшествия и важных для целей эксперимента – Верховный Суд.

УПК не требует от следователя проводить следственный эксперимент исключительно на месте происшествия уголовного преступления. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 2 июля 2024 года по делу 303/5115/15-к.

Так, местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал невиновным и оправдал лицо по ч. 1 ст. 125, ст. 128 УК в связи с недоказанностью его причастности к совершению уголовных правонарушений.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что следственные эксперименты недопустимыми доказательствами, поскольку у них, вопреки требованиям в. 240 УПК, не воспроизведена обстановка, обстоятельства и действия.

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС указал, что суд апелляционной инстанции не проанализировал оспариваемых прокурором выводов суда первой инстанции относительно недопустимости результатов проведенных следственных экспериментов с участием потерпевших, поскольку у них не воспроизведена обстановка, обстоятельства и действия, в частности, они были проведены не на границе приусадебных участков, а в домохозяйстве потерпевших и в дождливую погоду, а только согласился с применением местным судом доктрины «плодов отравленного дерева» относительно производных от этого следственного действия доказательств, в частности, проведенных по делу судебно-медицинских экспертиз.

«Апелляционный суд не обратил внимания на выводы объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда, изложенные в постановлении от 14 сентября 2020 года по делу № 740/3597/17.

При этом коллегия судей обращает внимание на то, что если следственный эксперимент состоялся в форме допроса лица на стадии досудебного расследования, то следственное действие следует расценивать как допрос и является самостоятельным источником доказательств на этой стадии. Поэтому полученные от лица в процессе следственного действия сведения могут использоваться при проведении экспертиз и к ним не применяется доктрина «плодов отравленного дерева» - отметил Верховный Суд.

Положение ст. 240 УПК не предусматривает обязанности воспроизвести все условия, которые существовали на время происшествия, а требует лишь моделирования условий, приближенных к существовавшим на момент происшествия и важны для цели эксперимента, что было и сделано во время проведения экспериментов. При этом, согласно данным следственных экспериментов с участием понятых, потерпевшие на статистах показали, какие действия в отношении них совершал обвиняемый способ и механизм нанесения ударов.

Автор: Наталья Мамченко

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