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Слідчий експеримент необов’язково має проводитися на місці події злочину – Верховний Суд

08:30, 4 вересня 2024
Положення статті 240 КПК не передбачає обов’язку відтворити всі умови, які існували на час події, а вимагає лише моделювання умов, наближених до тих, що існували на момент події і є важливими для мети експерименту – Верховний Суд.
Слідчий експеримент необов’язково має проводитися на місці події злочину – Верховний Суд
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КПК не вимагає від слідчого проводити слідчий експеримент виключно на місці події кримінального правопорушення. Про це зазначив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 2 липня 2024 року по справі 303/5115/15- к.

Так, місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав невинуватою та виправдав особу за ч. 1 ст. 125, ст. 128 КК, у зв’язку з недоведеністю її причетності до вчинення кримінальних правопорушень.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що слідчі експерименти є недопустимими доказами, оскільки в них, всупереч вимогам ст. 240 КПК, не відтворена обстановка, обставини та дії.

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС вказав, що суд апеляційної інстанції не проаналізував оспорюваних прокурором висновків суду першої інстанції щодо недопустимості результатів проведених слідчих експериментів за участі потерпілих, оскільки в них не відтворена обстановка, обставини та дії, зокрема, вони були проведені не на межі присадибних ділянок, а в домогосподарстві потерпілих і в дощову погоду, а лише погодився із застосуванням місцевим судом доктрини «плодів отруєного дерева» щодо похідних від цієї слідчої дії доказів зокрема, проведених по справі судово-медичних експертиз.

«Апеляційний суд не звернув уваги на висновки об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладених у постанові від 14 вересня 2020 року в справі № 740/3597/17.

При цьому колегія суддів звертає увагу на те, що, якщо слідчий експеримент відбувся у формі допиту особи на стадії досудового розслідування, то таку слідчу дію треба розцінювати як допит і вона є самостійним джерелом доказів на цій стадії. Тому отримані від особи у процесі слідчої дії відомості, можуть використовуватись під час проведення експертиз і до них не застосовується доктрина «плодів отруєного дерева» - зазначив Верховний Суд.

Положення ст. 240 КПК не передбачає обов’язку відтворити всі умови, які існували на час події, а вимагає лише моделювання умов, наближених до тих, що існували на момент події і є важливими для мети експерименту, що було і зроблено під час проведення експериментів. При цьому, відповідно до даних слідчих експериментів за участю понятих, потерпілі на статистах показали, які дії щодо них вчиняв обвинувачений, спосіб та механізм нанесення ударів.

Автор: Наталя Мамченко 

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Положення статті 240 КПК не передбачає обов’язку відтворити всі умови, які існували на час події, а вимагає лише моделювання умов, наближених до тих, що існували на момент події і є важливими для мети експерименту – Верховний Суд.

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