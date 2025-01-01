1 января вступил в силу закон о введении процедур превентивной реструктуризации для бизнеса

Закон направлен на то, чтобы выявить риски неплатежеспособности предприятий на ранних стадиях, когда ситуация еще не критична.

1 января 2025 вступил в силу Закон 3985-IX о внесении изменений в Кодекс по процедурам банкротства и другие законодательные акты Украины об имплементации Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2019/1023 и внедрения процедур превентивной реструктуризации (законопроект 10143).

Он предусматривает изменения в Кодекс процедур банкротства и других законодательных актов, а также имплементацию Директивы ЕС 2019/1023. Документ вводит новые процедуры превентивной реструктуризации.

Как ранее объяснял заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Алексей Мовчан, эта реформа направлена ​​на раннее выявление рисков неплатежеспособности предприятий и предотвращение их банкротства.

«Навіщо потрібна превентивна реструктуризація? Щоб виявити ризики неплатоспроможності підприємств на ранніх стадіях, коли ситуація ще не критична, і не допустити банкрутства», – зазначив він.

Законопроект передбачає створення веб-порталу запобігання неплатоспроможності, де підприємці зможуть знайти інформацію про інструменти та процедури для превентивної реструктуризації, адаптовані для малого та мікропідприємництва.

«Імплементація процедури превентивної реструктуризації у наше законодавство – це частина урядового плану Ukraine Facility. Він затверджений Кабміном на початку цього року та є основою для реалізації програми фінансової підтримки ЄС на 50 млрд євро протягом 2024-2027 років. Також запровадження цього механізму – один з елементів нашого руху до ЄС», – додав Мовчан.

Зокрема Кодекс з процедур банкрутства доповнено новою книгою «Превентивна реструктуризація».

Відповідно до неї процедура превентивної реструктуризації може бути ініційована боржником - юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, крім юридичних осіб, провадження у справах про банкрутство яких не допускається згідно з цим Кодексом, а також юридичних осіб, які надають фінансові послуги.

Кредитори за зобов’язаннями боржника, члени органів управління боржника (виконавчого органу, наглядової ради тощо) або представник працівників боржника у разі наявності інформації про неплатоспроможність боржника або її загрози мають право ініціювати перед боржником питання відкриття процедури превентивної реструктуризації.

У такому разі боржник зобов’язаний розглянути таку пропозицію та прийняти вмотивоване рішення щодо ініціювання чи відмови від ініціювання процедури превентивної реструктуризації, про що боржник зобов’язаний повідомити ініціатора протягом 30 днів з дня отримання відповідного запиту від кредитора, члена органу управління боржника або представника працівників боржника.

У повідомленні боржника обов’язково зазначається про наявність чи відсутність ознак неплатоспроможності або її загрози, а також, у разі наявності зазначених ознак, про заходи, які вживаються чи вживатимуться боржником для недопущення або запобігання неплатоспроможності.

Рішення про ініціювання процедури превентивної реструктуризації боржника - юридичної особи приймається вищим органом управління, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника.

Не можуть бути предметом превентивної реструктуризації вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами з боржником, щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, сплати аліментів, сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших обов’язкових платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, вимоги, не пов’язані з підприємницькою діяльністю фізичної особи - підприємця.

Предметом превентивної реструктуризації можуть бути грошові вимоги до боржника за зобов’язаннями, строк виконання яких настав, а також грошові вимоги до боржника за зобов’язаннями, строк виконання яких настане протягом процедури превентивної реструктуризації та внаслідок невиконання яких боржник може стати неплатоспроможним.

У разі ініціювання боржником процедури превентивної реструктуризації стосовно боржника, щодо якого наявні обставини, передбачені частиною шостою статті 34 цього Кодексу, на такого боржника покладається обов’язок підвищеного стандарту доказування щодо перспективності виконання плану превентивної реструктуризації.

Сторонами превентивної реструктуризації є: боржник, залучені кредитори, а щодо державних та комунальних підприємств - власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, а також працівники боржника в особі представника працівників боржника, у разі якщо планом превентивної реструктуризації встановлюються, змінюються чи припиняються їхні права та інтереси.

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