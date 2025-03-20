Государственная служба финансового мониторинга получила полный доступ к Реестру судебных решений

Высший совет правосудия 18 марта утвердил новые изменения в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений.
29 января в Совет правосудия поступило обращение председателя Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина с просьбой предоставить полный доступ к информационным ресурсам Единого государственного реестра судебных решений.
В обоснование обращения Служба финансового мониторинга сообщила, что полный доступ к Реестру требуется для:
Таким образом, 18 марта Государственная служба финансового мониторинга пополнила список государственных и правоохранительных органов, имеющих право на полный доступ к Реестру судебных решений.
По состоянию на март 2025 года полный доступ к Реестру, кроме судов, имеют 19 правоохранительных органов и государственных учреждений.
Автор: Вячеслав Хрипун
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