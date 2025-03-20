Государственная служба финансового мониторинга получила полный доступ к Реестру судебных решений

Служба финансового мониторинга сообщила, что полный доступ к Реестру судебных решений необходим для проведения финансовых расследований.

Скриншот с Youtube

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Высший совет правосудия 18 марта утвердил новые изменения в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений.

29 января в Совет правосудия поступило обращение председателя Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина с просьбой предоставить полный доступ к информационным ресурсам Единого государственного реестра судебных решений.

В обоснование обращения Служба финансового мониторинга сообщила, что полный доступ к Реестру требуется для:

проведения финансовых расследований в части анализа подозрительных финансовых операций, в первую очередь, тех участников, которые связаны с вооруженной агрессией российской федерации против Украины

подготовки обобщенных материалов и представления их в правоохранительные и разведывательные органы

Таким образом, 18 марта Государственная служба финансового мониторинга пополнила список государственных и правоохранительных органов, имеющих право на полный доступ к Реестру судебных решений.

По состоянию на март 2025 года полный доступ к Реестру, кроме судов, имеют 19 правоохранительных органов и государственных учреждений.

Автор: Вячеслав Хрипун

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