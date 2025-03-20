Державна служба фінансового моніторингу отримала повний доступ до Реєстру судових рішень

Служба фінансового моніторингу повідомила, що повний доступ до Реєстру судових рішень потрібен для проведення фінансових розслідувань.

Скріншот з Youtube

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Вища рада правосуддя 18 березня затвердила нові зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

29 січня до Ради правосуддя надійшло звернення голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна з проханням надати повний доступ до інформаційних ресурсів Єдиного державного реєстру судових рішень.

В обґрунтування свого звернення Служба фінансового моніторингу повідомила, що повний доступ до Реєстру потрібен для:

проведення фінансових розслідувань в частині аналізу підозрілих фінансових операцій у першу чергу тих учасників, які пов’язані зі збройною агресією російської федерації проти України

підготовки узагальнених матеріалів та подання їх до правоохоронних і розвідувальних органів

Відтак, 18 березня Державна служба фінансового моніторингу поповнила список державних та правоохоронних органів, які мають право на повний доступ до Реєстру судових рішень.

Станом на березень 2025 року повний доступ до Реєстру, окрім судів, мають 19 правоохоронних органів та державних установ.

Автор:В’ячеслав Хрипун

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