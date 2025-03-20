Полювання чи самозахист: у Франції судять 81-річного мисливця, який застрелив ведмедя з охоронюваного виду

Пенсіонера судять за вбивство ведмедиці, яка серйозно пошкодила йому ноги.

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У Франції судять 81-річного мисливця за вбивство бурого ведмедя, що належав до охоронюваного виду. Чоловік зазначив, що в нього не було іншого вибору, окрім як стріляти, щоб вижити. Про це повідомляє Le Parisien.

Інцидент стався у листопаді 2021 року, коли Андре Рівес разом із 15 іншими мисливцями полював на кабанів у Піренеях.

За словами Рівеса, він помітив двох ведмежат і в цей момент на нього кинулася їхня мати.

«Наші погляди зустрілися, і вона атакувала мене. Вчепилася в моє ліве стегно, я запанікував і вистрілив. Вона відійшла, гарчачи, обійшла мене і вкусила за праву литку. Я впав, а вона їла мою ногу. Я перезарядив рушницю і знову вистрілив», — розповів він у суді.

Мисливці заявили, що не знали, що знаходяться у заповіднику, бо маркування було недостатньо чітким. Однак розслідування поліції показало, що ведмедиця на ім'я Карамель була застрелена за 400 метрів від дозволеної мисливської зони.

Рівесу заборонили полювати після інциденту, але він заявив, що хоче повернути свою рушницю, щоб продовжити улюблене заняття з друзями. Йому загрожує до трьох років ув'язнення та штраф у розмірі €150 000 за знищення захищеного виду. Інші мисливці можуть бути оштрафовані за незаконне полювання у заповіднику.

Суддя зазначив, що це не процес «за чи проти полювання», а розгляд законності вбивства ведмедя.

Бурі ведмеді в Піренеях є видом, що перебуває під загрозою. Однак завдяки програмі відновлення їхня чисельність зросла з 76 особин у 2022 році до 83 у 2023, повідомляє French Biodiversity Agency (Phys Org).

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