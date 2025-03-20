Охота или самооборона: во Франции судят 81-летнего охотника, застрелившего медведя охраняемого вида

Пенсионера судят за убийство медведицы, которая серьезно повредила ему ноги.

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Во Франции судят 81-летнего охотника за убийство бурого медведя, принадлежащего к охраняемому виду. Мужчина заявил, что у него не было другого выбора, кроме как стрелять, чтобы выжить. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года, когда Андре Ривес вместе с 15 другими охотниками охотился на кабанов в Пиренеях.

По словам Ривеса, он заметил двух медвежат, и в этот момент на него набросилась их мать.

«Наши взгляды встретились, и она атаковала меня. Вцепилась в мое левое бедро, я запаниковал и выстрелил. Она отступила, рыча, обошла меня и укусила за правую икру. Я упал, а она ела мою ногу. Я перезарядил ружье и снова выстрелил», — рассказал он в суде.

Охотники заявили, что не знали, что находятся в заповеднике, так как маркировка была недостаточно четкой. Однако расследование полиции показало, что медведица по имени Карамель была застрелена в 400 метрах от разрешенной охотничьей зоны.

Ривесу запретили охотиться после инцидента, но он заявил, что хочет вернуть свое ружье, чтобы продолжить любимое занятие с друзьями. Ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере €150 000 за уничтожение охраняемого вида. Другие охотники могут быть оштрафованы за незаконную охоту в заповеднике.

Судья отметил, что это не процесс «за или против охоты», а разбирательство о законности убийства медведя.

Бурые медведи в Пиренеях являются видом, находящимся под угрозой исчезновения. Однако благодаря программе восстановления их численность выросла с 76 особей в 2022 году до 83 в 2023 году, сообщает French Biodiversity Agency (Phys Org).

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