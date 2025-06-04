Парламент поддержал изменения по выплате единоразовой денежной помощи военнослужащим и их семьям

Практика выплаты единоразовой денежной помощи семьям военнослужащих в период действия военного положения свидетельствует о разном подходе уполномоченных органов к определению суммы таких выплат.

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 13168 о внесении изменений в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно отдельных вопросов выплаты единоразовой денежной помощи.

Законопроект касается выплаты единоразовой денежной помощи военнослужащим в период действия военного положения в случае их гибели (смерти) во время пребывания в плену, а также в случае установления инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности.

Так, единоразовая денежная помощь в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве (далее – единоразовая денежная помощь), – это гарантированная государством выплата, осуществляемая лицам, которые согласно Закону «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» имеют право на ее получение.

Пунктом 3 статьи 16-2 вышеуказанного закона установлено, что размер единоразовой денежной помощи в период действия военного положения не может составлять менее 15 миллионов грн.

Как отмечают инициаторы законопроекта, конструкция нормы позволяет сделать вывод, что указанный размер единоразовой денежной помощи в период действия военного положения получают все военнослужащие, погибшие (умершие) во время выполнения ими обязанностей военной службы.

При этом законодатель не предусматривает дополнительной необходимости устанавливать причину смерти военнослужащего, а основанием такой выплаты указывает «гибель (смерть) во время выполнения обязанностей военной службы».

К компетенции Кабмина отнесено определение размера единоразовой денежной помощи на период действия военного положения, которая при этом не может быть меньше 15 миллионов гривен.

Однако практика выплаты единоразовой денежной помощи в период действия военного положения семьям военнослужащих, погибших (умерших) в плену, свидетельствует о разном подходе уполномоченных органов к определению суммы таких выплат.

В частности, в случае смерти от ранения (контузии, травмы, увечья) – 15 миллионов гривен, а в случае смерти военнослужащих, хотя и во время пребывания в плену, но в результате заболевания – единоразовая денежная помощь назначается и выплачивается в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Анализ норм ст. 24 Закона «О воинской обязанности и военной службе» позволяет сделать вывод, что военнослужащие, находящиеся в плену, считаются продолжающими проходить военную службу, а, следовательно, и выполнять обязанности военной службы.

Соответственно, все они имеют право на одинаковый уровень защиты, независимо от причины гибели (смерти).

Тем не менее, на сегодняшний день для защиты своих прав на получение единоразовой денежной помощи в размере 15 миллионов гривен члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в плену, вынуждены обращаться за правовой помощью и отстаивать свои права в судах, что является дополнительным травмирующим обстоятельством для тех, кто потерял родных.

Предложенные изменения позволят установить правовую определенность в отношении назначения и выплаты единоразовой денежной помощи в размере 15 миллионов гривен военнослужащим, погибшим (умершим) в плену, независимо от причины гибели (смерти).

Законопроектом также предлагается увеличить срок, в течение которого могут быть осуществлены выплаты единоразовой денежной помощи в случае получения военнослужащим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания во время выполнения им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, а также лицом, уволенным с военной службы, которое частично утратило трудоспособность вследствие указанных причин.

Действующая норма устанавливает срок, в течение которого такие выплаты могут быть осуществлены – не позднее чем через 3 месяца после увольнения такого лица с военной службы.

Однако, как показывает практика, этого срока недостаточно для оформления всех необходимых документов, их подачи и рассмотрения в установленном законом порядке. Это связано с длительным периодом лечения и реабилитации, которые должны пройти военнослужащие, получившие ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания во время выполнения ими обязанностей военной службы. Часто документы невозможно вовремя получить также и в связи с нахождением подразделения, в котором военнослужащие выполняли обязанности военной службы, в районе боевых действий.

Следовательно, слишком короткий период на оформление необходимых документов, установленный действующей нормой, препятствует военнослужащим реализовать право на получение единоразовой денежной помощи и вынуждает их обращаться в суд.

При этом следует учитывать, что судебная практика по таким делам свидетельствует о поддержке интересов военнослужащих, однако несовершенство законодательства и неучет современных реалий, а именно нахождение страны в военном положении, вынуждает военнослужащих использовать дополнительные средства защиты, чего можно было бы избежать, увеличив время на оформление необходимых документов.

Уточнения также требует норма пункта 2 статьи 16-2 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно определения размера единоразовой денежной помощи в зависимости от прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Поскольку прожиточный минимум не является постоянной величиной, а устанавливается законодателем на каждый календарный год, эта норма требует привязки к размеру прожиточного минимума, установленного на конкретный год. Следовательно, предлагается предусмотреть, что выплата единоразовой денежной помощи будет зависеть от прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором установлена соответствующая группа инвалидности.

Таким образом, законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которые:

Позволят законодательно урегулировать размер выплаты единоразовой денежной помощи военнослужащим, погибшим (умершим) в плену.

единоразовой денежной помощи военнослужащим, погибшим (умершим) в плену. Увеличить срок на назначение и выплату единоразовой денежной помощи военнослужащим, получившим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания во время выполнения ими обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления им инвалидности, а также лицам, уволенным с военной службы, которые частично утратили трудоспособность вследствие указанных причин.

на назначение и выплату единоразовой денежной помощи военнослужащим, получившим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания во время выполнения ими обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления им инвалидности, а также лицам, уволенным с военной службы, которые частично утратили трудоспособность вследствие указанных причин. Уточнить норму относительно определения прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, в зависимости от года, в котором лицу установили группу инвалидности.

Так, предлагается:

В подпункте седьмом пункта 2 статьи 16 слова «три месяца» после слов «не позднее, чем через» заменить словами «один год» .

. Подпункт «б» пункта 1 статьи 16-2 после слов «календарного года» дополнить словами «в котором установлена соответствующая группа инвалидности» .

. Абзац второй пункта 3 статьи 16-2 после слов «обязанностей военной службы» дополнить словами «а также во время пребывания в плену (кроме тех военнослужащих, которые добровольно сдались в плен)» .

. Установить, что требования, указанные в абзаце втором пункта 3 статьи 16-2, применяются с 24 февраля 2022 года.

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