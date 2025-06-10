Заместитель председателя КУС ВС Наталья Антонюк представила актуальную практику в уголовных производствах по коррупционным правонарушениям за 2024-2025 годы

Наталья Антонюк рассказала также о правовых позициях КУС ВС по вопросам применения норм процессуального права, в частности, очертила позиции по признанию недопустимым доказательством протоколов обыска, протоколов негласных следственных (розыскных) действий и экспертизы.

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Актуальные вопросы антикоррупционного правосудия обсудили на VIII Киевском полилоге в ВС. Об этом сообщает Верховный Суд.

Проблемы рассмотрения коррупционных уголовных правонарушений, противодействие злоупотреблению процессуальными правами, обеспечение права на справедливое рассмотрение уголовных производств – эти вопросы обсуждались во время VIII Киевского полилога «Эффективность антикоррупционного правосудия: фокус на противодействии злоупотреблению процессуальными правами».

Первую тематическую дискуссию полилога, которая состоялась под модерацией заместителя Председателя ВСП Оксаны Кваши, посвятили теме «Актуальные проблемы рассмотрения коррупционных уголовных правонарушений (вопросы законодательного обеспечения и правоприменения)».

Заместитель председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Наталья Антонюк в специальном докладе представила актуальную практику КУС ВС в уголовных производствах по коррупционным правонарушениям за 2024–2025 годы.

Так, КУС ВС сделал вывод, что законом не запрещено привлечение к уголовной ответственности по статьям 368 и 369-2 УК Украины получателя неправомерной выгоды без решения вопроса о привлечении заявителя – предоставителя неправомерной выгоды.

По делам об оценке действий посредника в передаче неправомерной выгоды Суд также сформировал четкую позицию: предоставитель неправомерной выгоды и посредник не обязательно должны знать ее конечного получателя, быть осведомленными о ее распределении и ролях других участников. Для квалификации деяний по ст. 369 УК Украины достаточно осознавать, что средства передаются должностному лицу. Исключение составляют лишь случаи, когда речь идет о квалифицированном составе преступления именно по признаку адресата неправомерной выгоды.

Еще одна позиция касалась того, является ли инициатива со стороны лица вымогательством. Суд подчеркивает: чтобы действия считались вымогательством, должно быть наличие давления или создание условий, вынуждающих лицо дать неправомерную выгоду.

Заместитель председателя КУС ВС обратила внимание на правовую позицию относительно осуждения пособника перед исполнителем. Так, осуждение за пособничество в совершении преступления при отсутствии одновременного или предварительного осуждения исполнителя этого уголовного правонарушения само по себе не является нарушением права на справедливое судебное разбирательство. Отдельное рассмотрение не лишает пособника возможности ставить под сомнение не только доказательства и обстоятельства, касающиеся его роли в предполагаемом преступлении, но и все аспекты предъявленного обвинения.

Наталья Антонюк рассказала также о правовых позициях КУС ВС по вопросам применения норм процессуального права. В частности, обозначила позиции относительно признания недопустимым доказательством протоколов обыска, протоколов негласных следственных (розыскных) действий и экспертизы.

Она подчеркнула, что в соответствии с правовой позицией КУС ВС в уголовных производствах по фактам коррупционных правонарушений именно безотлагательность обыска на первых этапах с последующим санкционированием этого процессуального действия следственным судьей связана со спецификой раскрытия преступлений этой категории. В другом производстве коллегия судей указала, что если же на момент проникновения органами досудебного расследования в жилье лица с целью проведения обыска в суде не закончено рассмотрение ходатайства прокурора о предоставлении разрешения на проведение этого следственного действия, то проникновение в жилье является незаконным, а полученные по результатам этого следственного действия доказательства – недопустимыми.

Что же касается НСРД, то снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей за определенный период является единственным непрерывным продолжающимся следственным действием, которое может документироваться единым протоколом.

В фокусе внимания присутствующих были и сроки досудебного расследования и правовые позиции Верховного Суда по этому вопросу.

В своем докладе Наталья Антонюк обозначила проблемные вопросы, с которыми чаще всего сталкивается КУС ВС при рассмотрении уголовных производств. Речь шла о подтверждении стороной обвинения факта уведомления о завершении досудебного расследования и круга уведомленных лиц. В частности, только внесение прокурором (следователем) сведений в ЕРДР о завершении досудебного расследования и составление письменного уведомления для стороны защиты не является началом срока ознакомления с материалами, ведь ознакомление не может начаться раньше, чем подозреваемому и защитнику станет известно о предоставлении доступа к материалам.

Кроме того, заместитель председателя КУС ВС обратила внимание присутствующих на то, что сторона защиты должна надлежащим образом уведомлять сторону обвинения о завершении ознакомления с материалами досудебного расследования.

Завершила свой доклад спикер вопросом добросовестного поведения участников процесса. Хотя в УПК Украины не предусмотрено общего положения о запрете злоупотребления процессуальными правами, однако запрет злоупотребления ими является общеправовым принципом и распространяется на все отрасли права. Каждый участник производства должен действовать добросовестно.

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