Уважение к суду будут обеспечивать штрафами для участников процесса — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об обеспечении уважения к суду — его будут обеспечивать штрафами и взысканиями с участников процесса.

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 11387 под названием «об обеспечении уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом».

Судя по финальной редакции, которую проанализировала «Судебно-юридическая газета», основным способом обеспечения уважения к суду станут штрафы.

Повышение штрафов в КУпАП и УПК

От 1700 до 3400 гривен будет стоить свидетелю, потерпевшему, истцу или ответчику неуважение к суду, если оно выразилось в злостном уклонении от явки в суд или в неподчинении указанных лиц и других граждан распоряжению председательствующего либо в нарушении порядка во время судебного заседания и т. д. За повторное нарушение штраф составит 6800 гривен.

Эксперт, специалист, переводчик за злостное уклонение от явки в суд может получить штраф от 1700 до 3400 гривен.

Вместе с тем, в статье 328 КУпАП убирается норма о трудовом использовании лиц, подвергнутых административному аресту за проявление неуважения к суду, то есть норма о том, что они «используются на физических работах».

В Уголовном процессуальном кодексе будет увеличено денежное взыскание за неявку на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда.

Если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, который был вызван (в частности, имеется подтверждение получения им повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием иным путем), не явился без уважительных причин или не сообщил о причинах своей неявки, на него налагается денежное взыскание в размере:

от 1514 до 3028 гривен — в случае неявки на вызов следователя, прокурора (сейчас от 757 до 1514 гривен);

от 3028 до 12112 гривен — в случае неявки на вызов следственного судьи, суда (сейчас 1514 – 6056 гривен).

Изменят действующую норму о том, что лицо, на которое было наложено денежное взыскание и которое не присутствовало во время рассмотрения этого вопроса в суде, имеет право подать ходатайство об отмене денежного взыскания следственному судье, суду, который вынес постановление о его наложении. Вместо этого ходатайство будет передаваться на рассмотрение другому следственному судье или судье этого же суда, определенному в порядке ч. 3 статьи 35 УПК.

Также судья должен будет назначать судебное заседание и не сможет сам отменить постановление о денежном взыскании. Так, вместо нормы о том, что «следственный судья, суд, признав доводы лица обоснованными, может самостоятельно отменить постановление о наложении денежного взыскания, а в противном случае — назначает судебное заседание для рассмотрения ходатайства», предлагается установить, что «следственный судья, суд назначает судебное заседание для рассмотрения ходатайства об отмене постановления о наложении денежного взыскания».

Увеличение взысканий за нарушение личного обязательства и поручительства

В статье 179 УПК повышается вдвое денежное взыскание в случае невыполнения подозреваемым, обвиняемым личного обязательства — от 1514 до 12112 гривен.

Аналогично вдвое в статье 180 УПК повышается размер денежных взысканий для поручителя в случае невыполнения поручителем взятых на себя обязательств.

К примеру, в производстве по нетяжким преступлениям в случае невыполнения поручителем взятых на себя обязательств на него будет налагаться денежное взыскание в размере до 30280 гривен. Если же будет идти речь о преступлении, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет, то здесь поручитель сможет получить взыскание до 302 800 гривен.

Последствия неявки для прокуроров и адвокатов

Будет усилена ответственность за неявку прокурора и защитника в суд (статья 324 УПК).

Так, сейчас она предусматривает, что если причина неявки является неуважительной, суд поднимает вопрос об ответственности прокурора или адвоката, которые не прибыли, перед органами, которые по закону уполномочены привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Законодатели установили, что суд не просто «поднимает», а «суд обязан поднять».

Следовательно, если причина неявки является неуважительной, суд будет обязан поднять вопрос об ответственности прокурора или адвоката перед КДКП или КДКА.

Также установлено, что в случае повторной неявки без уважительных причин в судебное заседание прокурора, должным образом уведомленного о дате, времени и месте судебного разбирательства, суд не позднее 72 часов сообщает о случае повторной неявки соответствующего руководителя органа прокуратуры «для принятия мер организационного или дисциплинарного характера», а также КДКП для принятия мер по привлечению к дисциплинарной ответственности. Если дальнейшее участие прокурора в судебном производстве невозможно, он заменяется другим в порядке, предусмотренном статьей 37 УПК.

Неявка в подготовительное заседание не будет препятствовать подготовке к судебному разбирательству

Статья 314 УПК дополнена нормой о том, что не препятствует решению вопросов, связанных с подготовкой к судебному разбирательству, неявка в подготовительное судебное заседание прокурора, потерпевшего, его представителя и законного представителя, гражданского истца, его представителя и законного представителя, гражданского ответчика и его представителя, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, которые были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте заседания.

А в статье 315 установили, что участники судебного производства, которые не принимали участия в подготовительном судебном заседании, имеют право заявить ходатайства, предусмотренные пунктом 4 ч. 2 (об осуществлении судебного вызова определенных лиц в суд для допроса; истребовании определенных вещей или документов; осуществлении судебного разбирательства в закрытом судебном заседании), которые должны быть рассмотрены судом до начала судебного разбирательства.

24 часа на рассмотрение заявления об отводе

В статье 81 УПК будет предусмотрено, что заявление об отводе следственному судье или судье (судьям) рассматривается безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи такого заявления.

Новая статья об ответственности за непринятие мер по постановлению суда о приводе

Кроме того, Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен новой статьей 185-6-1 «Непринятие мер по постановлению суда о приводе».

Согласно ей, оставление без рассмотрения постановления суда о приводе должностным лицом органа, которому поручено его исполнение, а также возвращение суду постановления о приводе без письменного объяснения причин его неисполнения — влекут штраф от 1700 до 2550 гривен.

Безосновательное неисполнение постановления суда о приводе лицом, на которое возложено его исполнение, — штраф от 2559 до 3400 гривен.

Протоколы по этой статье смогут составлять секретарь судебного заседания или секретарь суда.

Дела по новой статье 185-6-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Непринятие мер по постановлению суда о приводе» будут рассматривать местные хозяйственные и административные суды, апелляционные суды, высшие специализированные суды и Верховный Суд. Дело рассматривается судьей-докладчиком из состава суда, который рассматривает дело, во время рассмотрения которого совершено правонарушение, предусмотренное 185-6-1.

В ч. 2 статьи 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях будет предусмотрено, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 статьи 44, статьями 51, 146, 160, 172-4 – 172-9, 173, ч. 3 статьи 178, статьями 185, 185-1, 185-7, 187 Кодекса Украины об административных правонарушениях, присутствие лица, которое привлекается к административной ответственности, является обязательным.

В случае уклонения от явки на вызов это лицо может быть подвергнуто приводу. Привод не применяется к несовершеннолетнему лицу, беременной женщине, лицам с инвалидностью I или II группы, лицу, которое единолично воспитывает детей в возрасте до 6 лет или детей с инвалидностью.

Постановление о приводе в суд передается для исполнения в орган Национальной полиции по месту рассмотрения дела об админправонарушении или по месту жительства (пребывания), работы, службы или учебы лица, которое надлежит привести. В случае невозможности осуществления привода лицо, которое исполняет постановление, немедленно возвращает его в суд с письменным объяснением причин неисполнения.

Наказание за непредоставление ответа на запрос Временной следственной комиссии и неявку к депутатам

Будет предусмотрена ответственность за несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение народного депутата, комитета Верховной Рады, временной следственной комиссии или временной специальной комиссии Верховной Рады, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение — а именно штраф в Кодексе Украины об административных правонарушениях от 5950 до 8500 гривен.

Кроме того, неявка лица без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады будет влечь штраф от 13600 до 17000 гривен.

Протоколы о правонарушении смогут составлять уполномоченные должностные лица отдела контроля Аппарата Верховной Рады.

Напомним, в соответствии с ч. 3 ст. 6 Регламента по процедурному решению Верховной Рады, принятому не менее чем одной третью голосов народных депутатов от ее конституционного состава, Верховная Рада может официально пригласить или потребовать присутствия на ее пленарном заседании любого должностного или служебного лица, кроме Президента и судей.

Кроме того, в Законе «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» установили, что если приглашенное следственной комиссией должностное, служебное или иное лицо не является на заседание следственной комиссии без уважительных причин, следственная комиссия имеет право принять решение о применении к нему привода, выполнение которого обеспечивается органами Нацполиции.

Привод заключается в принудительном сопровождении лица к месту его вызова.

В случае невыполнения лицом, которое подлежит приводу, законных требований, к нему могут применяться меры физического воздействия, позволяющие осуществить его сопровождение к месту вызова. В случае невозможности избежать применения мер физического воздействия они не должны превышать меры, необходимой для выполнения привода, и должны сводиться к минимальному воздействию на лицо.

Запрещается применение мер воздействия, которые могут нанести вред здоровью лица, а также принуждение лица находиться в условиях, препятствующих его свободному передвижению, в течение времени большего, чем необходимо для немедленной доставки лица к месту вызова. Превышение полномочий по применению мер физического воздействия влечет за собой ответственность. В случае невозможности осуществления привода орган Нацполиции письменно информирует об этом следственную комиссию с объяснением причин неисполнения.

Другие изменения

Ответственность для НАБУ и БЭБ за незаконное пересечение границы — на общих основаниях

В Кодексе Украины об административных правонарушениях установили, что военнослужащие, военнообязанные и резервисты во время прохождения сборов, а также лица начальствующего состава НАБУ, БЭБ, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, ГБР, полицейские за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, а также непринятие мер по постановлению суда о приводе несут административную ответственность на общих основаниях. Соответствующие изменения вносятся в ч. 1 статьи 15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Компенсация за отрыв от занятий

В статье 121 УПК будет предусмотрено, что компенсация за отрыв от обычных занятий обвиняемого, подозреваемого, к которому не применена мера пресечения в виде содержания под стражей, его защитника, представителя потерпевшего исчисляется пропорционально от размера прожиточного минимума.

Аналогично пропорционально от прожиточного минимума вместо минимальной зарплаты будет исчисляться компенсация за отрыв от обычных занятий для потерпевших, гражданских истцов, свидетелей.

В статье 3 УПК будет предусмотрено, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — это денежная сумма, равная месячному размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленному законом на 1 января календарного года, в котором принимается процессуальное решение или осуществляется процессуальное действие.

Нормы о народных заседателях уберут

В ч. 2 статьи 22, статьях 377, 378, 379 Уголовного кодекса исключаются слова «народного заседателя» и «народному заседателю».

В ст. 185-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая сейчас регулирует ответственность за препятствование явке в суд народного заседателя, присяжного, уберут упоминание о народном заседателе. Согласно предложенной редакции, препятствование должностным лицом явке в суд присяжного для выполнения возложенных на него обязанностей — влечет за собой штраф до 1700 гривен.

Автор: Наталя Мамченко

