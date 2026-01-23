Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о справедливой системе оплаты труда

Парламентский законопроект декларирует структурную перестройку системы оплаты труда с новыми границами, правилами и ответственностью.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14387 от 19.01.2026 «О справедливой системе оплаты труда в Украине». Законопроект будет проработан Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов под руководством Галины Третьяковой.

Основными положениями проекта являются:

детализация структуры оплаты труда с разделением на основную (постоянную) заработную плату, дополнительную (вариативную) заработную плату и бенефиты от работодателя (employee benefits plan/program);

определение ключевых терминов, включая «оплата труда», «грейды», «заработная плата», «минимальная заработная плата», «публичная служба», «денежное обеспечение», «политические должности» и т. п.;

внедрение грейдовой системы оплаты труда вместо действующей тарифной сетки с целью унификации подходов к определению уровней должностных окладов, обеспечения гибкости и справедливости в оплате труда как в публичном, так и в частном секторах;

закрепление принципов справедливости, недискриминации, рыночного соответствия, финансовой состоятельности, прозрачности, взаимозависимости, стабильности и добровольности при формировании оплаты труда;

внедрение новых инструментов государственного регулирования в виде Исполнительного табеля (утверждается Законом) и Генерального табеля (утверждается Кабинетом Министров Украины), которые устанавливают предельные годовые размеры заработной платы на должностях публичной службы;

обеспечение взаимосвязи между данным законом и специальным и трудовым законодательством с целью достижения законодательной согласованности и правовой определенности.

Законопроект вводит единую архитектуру оплаты труда как в государственном, так и в частном и общественном секторах. В то же время в публичном секторе уровень оплаты труда устанавливается Исполнительным и Генеральным табелями, которые определяют прозрачные и обоснованные границы годового вознаграждения, а также создают баланс между ответственностью, сложностью, ценностью и уровнем должностей.

Проект предусматривает, что разница между наивысшим и наименьшим уровнями Исполнительного табеля не может превышать 30 %, что позволит сократить нынешний разрыв в оплате труда как минимум на 40–50 % по аналогии с реформами, проведенными в Польше и странах Балтии.

Законопроект обеспечивает баланс между минимальными и максимальными уровнями оплаты труда, фиксируя как нижние социальные гарантии (через минимальную заработную плату, определенную законом), так и верхние пределы (через предельные показатели табелей). Такой подход делает невозможным одновременно как занижение оплаты труда (через административное давление или сокращение расходов), так и ее завышение (через манипуляции премиальными или дополнительными выплатами).

Введение единых Исполнительного и Генерального табелей оплаты труда позволит обеспечить справедливость и предсказуемость в формировании заработных плат.

Структура оплаты труда будет иметь две структурные составляющие: заработную плату и поощрения от работодателя. Заработная плата состоит из основной заработной платы и дополнительной заработной платы.

Основная заработная плата — это вознаграждение за выполненную работу или отработанное время в соответствии с установленными работодателем нормами труда (нормы времени, выработки, обслуживания, должностные обязанности и т. п.).

Дополнительная заработная плата — это вознаграждение за труд сверх установленных норм и за особые условия труда. Она включает доплаты, надбавки, премии, связанные с выполнением производственных заданий и функций. Надбавки и доплаты включают доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания или объема работ по сравнению с запланированным объемом, выполнение обязанностей за временно отсутствующего работника, работу в тяжелых и вредных условиях труда, в частности на территориях радиоактивного загрязнения, работу на заминированной территории, работу в ночное время, другие доплаты, надбавки и выплаты, а также поощрительные выплаты, которые включают вознаграждения по итогам работы за год или несколько лет, премии по специальным системам и положениям.

Законом Украины может быть установлена иная структура заработной платы, которая должна соответствовать структуре заработной платы, установленной данным Законом. Такое соответствие между двумя структурами заработной платы означает, что каждой составляющей структуры заработной платы, установленной в других законах, должна соответствовать по меньшей мере одна или более составляющих структуры заработной платы, установленной данным Законом (сюръекция).

В случае если работодатель заключает договор с третьей стороной о предоставлении работникам поощрений (в том числе, но не исключительно, страхования, медицинских или социальных услуг), согласие работника на присоединение к такому договору и получение соответствующих услуг является обязательным и предоставляется в письменной форме, кроме случаев, когда условие о получении таких услуг включено в коллективный и/или трудовой договор.

В случае отказа работника от участия в программе поощрений, предоставляемой третьей стороной, работник не может быть лишен других составляющих оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, коллективным договором или законодательством.

Расходы работодателя, направленные на сохранение жизни, здоровья и работоспособности работника в процессе трудовой деятельности, являются общепроизводственными расходами работодателя, которые включаются в себестоимость готовой продукции, работ или услуг и не являются частью оплаты труда.

К таким расходам, в частности, относятся расходы на:

обучение по охране труда;

приобретение средств для оказания первой и неотложной медицинской помощи, выполнения аварийно-спасательных работ, тушения пожара;

установку устройств индивидуальной защиты на оборудовании, аппаратуре, инструментах, производственных объектах и в зданиях;

обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой в соответствии с требованиями Закона Украины «О безопасности и здоровье работников на работе».

Заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудового коллектива органом (а при отсутствии таких органов — представителями, избранными и уполномоченными работниками), но не реже двух раз в месяц с интервалом времени, не превышающим шестнадцати календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Выплата заработной платы лицам, занимающим политические должности, осуществляется один раз в месяц.

В случае когда день выплаты заработной платы совпадает с выходным, праздничным или нерабочим днем, заработная плата выплачивается накануне.

Размер заработной платы за первую половину месяца определяется коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или свободно избранными работниками для ведения коллективных переговоров, но не менее оплаты за фактически отработанное время из расчета должностного оклада работника.

По личному письменному согласию работника выплата заработной платы может осуществляться через банки / небанковских поставщиков платежных услуг, получивших право на открытие и ведение счетов в соответствии с Законом Украины «О платежных услугах», почтовыми переводами на указанный ими счет (адрес) с обязательной оплатой этих услуг за счет работодателя.

Своевременность и объемы выплаты заработной платы работникам не могут быть поставлены в зависимость от осуществления других платежей и их очередности.

Чем обоснована необходимость закона

На сегодняшний день система оплаты труда в государственном секторе является разбалансированной, где должностные оклады за одинаковый объем работ могут различаться в десятки раз.

Принцип равной оплаты за равный труд был впервые закреплен во Всеобщей декларации прав человека (Генеральная Ассамблея ООН приняла 10 декабря 1948 года), в статье 23 которой указано, что каждый человек имеет право без какой-либо дискриминации на равную оплату за равный труд. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Генеральная Ассамблея ООН приняла 16 декабря 1966 года, ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 19.10.1973) определил право на равное вознаграждение за труд равной ценности без какого-либо различия как неотъемлемую составляющую права каждого на справедливые и благоприятные условия труда.

Несмотря на перечисленные выше обязательства по международным договорам, данный принцип до сих пор не закреплен в государственном секторе.

В действующем Законе Украины «Об оплате труда» есть норма, которой запрещается любое снижение размеров оплаты труда в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, членства в профессиональном союзе или другом объединении граждан, рода и характера занятий, места проживания, и одновременно отсутствует норма о равной оплате за равноценный труд. Однако понятие «работа равной ценности» в понимании Конвенции Международной организации труда № 100 не ограничивается только одинаковой (идентичной) работой или работой, выполняемой одновременно или в тех же условиях. Речь идет о сопоставимой стоимости труда, которая определяется по совокупности критериев — уровню квалификации, усилий, ответственности, условий труда и вкладу работника в общие результаты деятельности работодателя.

Принцип равной оплаты за труд равной ценности предусматривает не только устранение прямой дискриминации (например, по признаку пола или должности), но и устранение косвенной дискриминации, когда разные по названию или сфере работы должности фактически имеют одинаковую общественную и экономическую значимость. Для реализации этого принципа необходим механизм идентификации работ равной ценности, который осуществляется путем сравнительного анализа рабочих мест по определенным критериям и последующего сравнения уровней оплаты труда. Применение данной нормы для защиты прав работников в случаях дискриминации в оплате труда возможно не только в отношении идентичной работы (одинаковых должностных обязанностей, квалификации и условий труда), но и в отношении работ равной ценности, которые требуют сопоставимых знаний, навыков, ответственности и усилий. Такой подход соответствует положениям статьи 2 Конвенции МОТ № 100 и статьи 4 Европейской социальной хартии, которые обязывают государства-участники обеспечивать равное вознаграждение за труд равной ценности для всех работников независимо от пола или других признаков.

В последние годы в Верховной Раде уже предпринимались попытки установить ограничения размера заработной платы работникам государственного сектора, однако они не решали проблему комплексно. После принятия Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей» № 4282-IX от 11.03.2025 относительно проведения классификации должностей государственной службы диспропорции усилились. Данные дашборда на сайте Минфина свидетельствуют: оплата не отражает «ценности», а зависит от органа и его статуса.

Тарас Лученко

