10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Суд во Львове рассмотрел административное производство в отношении водителя, который уклонился от медицинского осмотра на наркотики – второй раз за год. Сам нарушитель не явился по вызову и не предоставил никаких объяснений относительно своего поведения. Повторное нарушение ПДД привело к строгим последствиям.

Наркотические признаки: бледность, суженные зрачки, дрожь

Шевченковский районный суд г. Львова, исследовав материалы, поступившие из управления патрульной полиции во Львовской области, рассмотрел дело №466/10779/25 о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно данным полиции, 15 ноября 2025 года в городе Львов, на перекрёстке улиц Винница-Холодная, после остановки автомобиля «Volkswagen Polo» патрульные зафиксировали у водителя характерный комплекс внешних признаков, которые согласно инструкции МВД и Минздрава однозначно относятся к индикаторам наркотического опьянения. Речь шла не об одном изолированном симптоме, а о совокупности: неестественная бледность кожи лица, суженные зрачки, не реагирующие на свет, а также выраженная дрожь пальцев рук. Причём данное правонарушение было совершено дважды в течение года.

Водителю было предложено пройти осмотр в предусмотренном законом порядке, однако отказ носил категорический характер и не ограничивался лишь местом остановки. Как установил суд, лицо отказалось и от прохождения осмотра в специализированном медицинском учреждении, о чём было оформлено соответствующее направление. Этот момент является критически важным, поскольку опровергает распространённый аргумент защиты о якобы недоверии к техническим средствам полиции. Суд прямо указал, что даже альтернативная возможность подтвердить или опровергнуть состояние опьянения в учреждении здравоохранения была проигнорирована.

Речь идёт не об одноразовой ошибке, а о повторяющемся поведении, создающем повышенный риск для общества. Суд квалифицировал отказ от прохождения осмотра на состояние наркотического опьянения как самостоятельный состав правонарушения и применил максимальные санкции, предусмотренные законодательством. Процессуальное поведение правонарушителя также сыграло против него. Он дважды не явился в судебное заседание, хотя был надлежащим образом уведомлён как почтовыми отправлениями, так и через смс-информирование. Отсутствие каких-либо заявлений, ходатайств или объяснений суд расценил не как случайность, а как пассивную форму уклонения от участия в производстве. Именно в этом контексте суд обратился к практике ЕСПЧ, подчеркнув, что сторона ответчика не может оставаться полностью бездеятельной, зная о существовании судебного разбирательства.

Отдельно суд обратил внимание на справочные материалы, подтверждавшие системность нарушений. Было установлено, что в течение одного года лицо уже дважды привлекалось к административной ответственности за аналогичные правонарушения, которые рассматривались другими районными судами Львова. Эти данные стали важными для квалификации нарушения по части третьей статьи 130 КУоАП. Таким образом, суд рассматривал не абстрактный эпизод, а устойчивую модель поведения, игнорирующую как требования закона, так и предыдущие санкции.

Дополнительно было установлено, что транспортные средства за лицом на территории Украины не зарегистрированы, а водительское удостоверение имеет статус «изъято». Эта деталь усиливает общую картину правового нигилизма нарушителя, а также объясняет, почему суд, даже имея возможность применить конфискацию транспортного средства, фактически был лишён такой опции. В итоге суд пришёл к выводу: единственным эффективным инструментом воздействия остаётся максимальное административное взыскание в виде штрафа и длительного лишения права управления.

Правовая логика, изложенная судом, базируется на простой, но принципиальной идее: водитель, получивший право управления транспортным средством, добровольно принимает на себя повышенные юридические обязанности. Среди них – безусловное прохождение осмотра на состояние опьянения при наличии обоснованных оснований. Сам факт отказа от осмотра образует отдельный состав правонарушения независимо от того, находился ли водитель фактически в состоянии опьянения.

Эта позиция важна для правоприменения, поскольку именно нежелание пройти осмотр традиционно используется нарушителями как способ избежать доказывания факта опьянения. Суд, опираясь на положения КУоАП, подчеркнул: иного порядка установления состояния опьянения не существует, а потому блокирование этой процедуры через отказ подлежит санкционированию.

Повторное нарушение как отягчающие обстоятельства

В данном деле важным является ссылка на практику Европейского суда по правам человека. Суд первой инстанции не только формально упомянул Конвенцию о защите прав человека, но и применил её концепцию процессуальной добросовестности сторон. В частности, было отмечено, что лицо, являющееся стороной в деле, обязано интересоваться ходом производства и не уклоняться от участия. Такая аргументация легитимизирует рассмотрение дела в отсутствие правонарушителя и минимизирует возможности для злоупотреблений процессуальными правами.

В материалах дела суд сослался на видеозаписи с нагрудных камер полицейских, направление на медицинский осмотр, рапорты, справки о предыдущих привлечениях к ответственности. Совокупность этих доказательств сформировала доказательную базу, исключающую какие-либо сомнения в факте правонарушения. Суд прямо отметил: никаких доказательств нарушения прав водителя со стороны полиции не предоставлено, что демонстрирует смещение акцента с формальных процедурных ошибок на содержательную оценку поведения.

Особое внимание суд уделил повторности правонарушения. Было установлено, что водитель дважды в течение года уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения, что стало основанием для квалификации действий по части третьей статьи 130 КУоАП. Именно эта часть предусматривает наиболее жёсткие санкции, включая длительное лишение права управления и значительный штраф.

Руководствуясь статьями 283, 284 КУоАП, суд постановил: признать водителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 130 КУоАП, и назначить ему административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 000 грн, с лишением права управления транспортными средствами на срок 10 лет.

Такое решение имеет не только карательный, но и превентивный характер. Суд подчеркнул общественную опасность таких действий, что является важным сигналом для формирования правосознания водителей. Дополнительно был взыскан судебный сбор в размере 665,60 грн, что символизирует принцип полной процессуальной ответственности правонарушителя.

Достаточно интересной является позиция суда относительно конфискации транспортного средства. Закон предусматривает такую возможность, однако суд отказался от её применения из-за отсутствия зарегистрированного транспортного средства за правонарушителем. Суд фактически признал, что повторное нарушение в состоянии потенциального наркотического опьянения является не просто административным проступком, а социально опасным явлением, требующим жёсткой реакции государства.

Автор: Валентин Коваль

