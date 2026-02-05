Суд предоставляет лишь право на брак в 16 лет: несовершеннолетняя сама решает, воспользоваться им или нет

Суд не автоматически разрешает несовершеннолетним вступать в брак — каждый случай рассматривается отдельно, оценивая, готов ли ребёнок к браку и соответствует ли он его интересам

Фото: facebook.com/Ukraine.Legal.Aid

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине активно обсуждают проект новой редакции Гражданского кодекса, который объединит в себе также положения Семейного права. Этому посвящена шестая книга.

Как писала «Судебно-юридическая газета», согласно предложенным изменениям предлагается предоставить возможность вступать в брак с 14 лет в случае беременности или рождения ребёнка, а также с 16 лет по решению суда.

Однако в обществе по этому поводу уже возникло много дискуссий: не станет ли такое нововведение своего рода возможностью избежать уголовной ответственности или декриминализации некоторых положений УК Украины.

В то же время в Украине существует судебная практика, когда девушка 16 лет обращалась в суд с просьбой предоставить ей право на брак. Речь идет о деле № 159/125/24.

По материалам дела, суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления, указав, что заявительница не привела убедительных доводов и не предоставила доказательств того, что брак до достижения ею брачного возраста будет соответствовать её интересам. Это решение оспорил потенциальный жених как заинтересованное лицо, а заявительница поддержала апелляционную жалобу. Апелляционный суд согласился с судом первой инстанции, после чего мужчина обратился в суд кассационной инстанции.

Кассационная жалоба мотивирована тем, что они познакомились 9 августа 2021 года. Между ними возникло теплое и искреннее общение. Мужчина в январе 2022 году фактически сделал девушке предложение, и она его приняла. Учитывая, что её возлюбленный является опытным адвокатом с колоссальным жизненным опытом, он всегда находил выход из сложных жизненных ситуаций и советовал ей, как и когда действовать, чтобы всё соответствовало закону и было полезно для неё.

С наступлением 16-летнего возраста они с возлюбленным начали регулярно видеться и общаться, обсуждать темы брака, семейных обязанностей и совместной семейной жизни. Отец заявительницы, как законный представитель, не возражает против её общения с мужчиной. Брак, по мнению заявительницы, будет соответствовать её интересам.

Следует подчеркнуть, что при рассмотрении апелляционной жалобы заинтересованного лица апелляционный суд установил, что заявительница имеет мать, однако находится с ней в неприязненных отношениях, самостоятельно, после достижения 16 лет, выбрала место проживания вместе с отцом и не считает необходимым согласовывать свои действия с матерью.

Мать несовершеннолетней не одобряла отношения дочери по личным мотивам, в связи с чем её не информировали о обращении дочери с соответствующим заявлением. Как пояснила мать, мужчина по возрасту старше заявительницы более чем на 20 лет, имеет юридическое образование; его мнение и видение необходимости получения права на брак несовершеннолетней заявительницей является доминирующим, что обусловлено как возрастом, так и юридической квалификацией.

Поэтому апелляционный суд обоснованно отметил, что решение суда оспорил заинтересованный человек, тогда как сама заявительница согласилась с решением суда первой инстанции об отказе в предоставлении права на брак и решение не оспаривала. Правильность принятого судом решения подтверждается и непосредственными действиями несовершеннолетней заявительницы, которая согласилась с выводами суда и решение не оспаривала.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения — без изменений.

В то же время такую правовую позицию обсудили судья Верховного Суда в Кассационном гражданском суде Василь Крат и научный сотрудник Инна Спасибо-Фатеева. Дискуссия прошла в рамках очередного совместного мероприятия «Диалоги судья – ученый» и была посвящена теме «Предоставление судом права на брак», сообщает пресс-центр Судебной власти Украины.

Судья ВС Василь Крат отметил, что в соответствии со статьями 25 и 26 Гражданского кодекса Украины и статьями 14 и 23 Семейного кодекса Украины право на брак является личным нематериальным правом, которое приобретается после достижения определенного возраста. В целом лицо имеет право вступать в брак с 18 лет, однако по решению суда это право может быть предоставлено с 16 лет, если оно соответствует её интересам.

Участники дискуссии обсуждали, как определить, соответствует ли предоставление права на брак интересам несовершеннолетней. Судья Василь Крат объяснил, что часть 2 статьи 23 СК Украины является оценочной нормой, которая даёт суду возможность проверять это соответствие по своему усмотрению. Для этого суд оценивает психофизическую зрелость лица, его способность к рассудительности и осознанию значения брака. В этом смысле суд выступает как «rater familias» в римском праве. В то же время именно лицо, обращающееся в суд, должно доказать свою готовность к браку.

Судья Василь Крат привел пример Италии, где Гражданский кодекс предусматривает обязательное участие прокурора в делах о предоставлении права на брак лицам, не достигшим установленного законом возраста. В Украине же статья 19 СК не предусматривает обязательного участия органа опеки и попечительства, что могло бы помочь оценить интересы несовершеннолетней.

Судья также отметил, что в таких делах могут быть заинтересованы другие лица, которые должны предоставлять суду информацию о том, соответствует ли предоставление права на брак интересам несовершеннолетней. Это помогает избежать ситуации, когда суд решает вопрос «один на один» с заявителем.

Ещё одним важным аспектом является роль родителей, особенно если они имеют противоположное мнение относительно брака своего ребёнка. Хотя родители не являются сторонами спора, а несовершеннолетняя не вступает с ними в спор, их мнения и аргументы важно учитывать.

Василь Крат отметил, что потенциальное решение суда не защищает непосредственно интересы заинтересованного лица. Поскольку это решение — о предоставлении несовершеннолетней права на брак. Дальше она может реализовать это право или нет, после чего необходимо пройти процедуру регистрации брака.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.