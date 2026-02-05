Реформа реализации санкционных авто: Верховная Рада инициирует новый механизм продажи Фондом госимущества и АРМА

Продажа по сниженной цене: новый закон о санкционных активах может оставить бюджет без таможенных платежей.

В Верховной Раде предлагают урегулировать вопрос прекращения обязанности по уплате таможенных платежей для иностранных товаров и транспортных средств, которые были взысканы в доход государства из-за санкций. Это очередное предложение расширить полномочия таможни и перекроить правила распоряжения санкционными и арестованными активами.

Говорим о законопроекте № 14281, авторы которого обещают наполнение бюджета за счет разблокирования санкционных грузов на таможне. Главное научно-экспертное управление ВРУ заявляет о рисках коррупционных схем, бюджетных дыр и правовых коллизий. Так что же предусматривает проект — упрощение процедур и возможности для наполнения бюджета или новые инструменты для хищения активов?

Сегодня тысячи иностранных товаров и транспортных средств застряли под таможенным контролем просто из-за отсутствия законодательного регулирования процедуры их передачи в свободное обращение после взыскания. Поэтому цель проекта — создание законодательных возможностей для завершения и прекращения таможенных режимов и прекращения обязанности по уплате таможенных платежей в отношении санкционных активов, взысканных в доход государства.

Первое кардинальное изменение, предложенное проектом, — изменение ответственных за уплату таможенных платежей при реализации конфиската. В качестве плательщиков пошлины планируют определить органы, реализующие иностранные товары, то есть АРМА, Фонд госимущества или государственные органы со следственными подразделениями. Для расчета налогов реализатор подает запрос в Таможенную службу, которая в течение 15 дней (или 5 для быстропортящихся товаров) должна предоставить справку о сумме платежей, подлежавших бы уплате при выпуске в свободное обращение.

По действующему на сегодняшний день законодательству именно Фонд государственного имущества Украины распоряжается санкционными товарами, тогда как АРМА чаще работает с арестованными активами в уголовных производствах.

Важно, что только после перечисления всех таможенных платежей товары приобретают статус украинских товаров.

ГНЭУ видит в реализации товаров Фондом госимущества существенные бюджетные потери. Фонд реализует активы через электронные аукционы, где допускается метод пошагового снижения стартовой цены, и если санкционный автомобиль или товар продадут на аукционе по заниженной стоимости, полученных средств может просто не хватить даже на покрытие начисленных таможенных платежей.

При доработке проекта следовало бы обратиться к уже существующей стабильной модели работы, где цена на повторных торгах не может быть меньше суммы таможенных платежей. Неучет этих процедурных моментов рискует превратить аукционы фонда в неприбыльные, создавая риск недополучения миллиардов гривен налогов.

Еще одно довольно спорное нововведение касается сверки сведений о реализации товара. Проект предлагает проводить сверку ежеквартально, но не всем. Следственным подразделениям будет разрешено проводить сверку «при необходимости». Использование оценочного понятия «при необходимости» создает прямые предпосылки для должностных злоупотреблений и сокрытия реальных объемов реализованного имущества.

Эксперты обратили внимание еще на некоторые возможные риски проекта, такие как отсутствие механизма подтверждения полномочий конкретных подразделений следствия, планирующих реализовывать санкционные товары, а также попытки авторов законопроекта урегулировать акциз и НДС сугубо через изменения в Таможенный кодекс.

Ранее «Судебно-юридическая газета» уже писала о еще одних «санкционных» изменениях в Таможенный кодекс. Проект № 14396 предусматривает превращение таможни в санкционный орган, получающий данные о санкциях в режиме реального времени через электронное взаимодействие с Государственным реестром санкций и ЕГР. И если к компании применены санкции в виде блокирования активов или ограничения торговых операций — таможня отказывает в принятии таможенной декларации или декларации временного хранения, в таможенном оформлении, выпуске или пропуске товаров или транспортных средств, а товары остаются на складе без возврата авансовых платежей и излишне уплаченных таможенных платежей.

С юридической точки зрения, с учетом возражений от ГНЭУ, законопроект 14281 не готов функционировать в том виде, в каком его предлагает комитет и нуждается в доработке. Чтобы избежать проблем с коррупцией и недополучением средств в бюджет, Верховная Рада должна пересмотреть возможность продажи активов по сниженной цене и установить обязательную ежеквартальную сверку для всех органов, включая правоохранителей.

