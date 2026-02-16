Оборванная жизнь: суд в Одессе вынес приговор по делу о наезде на беременную женщину

Суд не лишил водительских прав, назначив три года лишения свободы с испытательным сроком.

Фото: volynpost.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Одессе признал водительницу виновной в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло тяжкие телесные повреждения женщине-пешеходу. Речь идет о ДТП на нерегулируемом переходе в темное время суток, последствиями которого стали сложные травмы и прерывание беременности потерпевшей. Суд назначил три года лишения свободы с испытательным сроком на один год, не применив дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами.

Непоправимая ошибка: смерть ребенка

Пересыпский районный суд города Одессы рассмотрел уголовное дело №523/25146/25 по обвинению лица в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения водителем, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Обстоятельства происшествия типичны для украинской статистики ДТП, однако правовая оценка далеко не обыденная. Вечером 25 декабря 2024 года водитель автомобиля «BMW X6», двигаясь по улице Михаила Грушевского в Одессе, приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу. Несмотря на наличие соответствующей разметки и дорожного знака, она не снизила скорость и допустила наезд на женщину, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

Суд детально восстановил нормативную основу установленного нарушения, сославшись на пункты 2.3 «б» и 18.1 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением КМУ №1306 от 10.10.2001 г. Речь идет не только о формальном несоблюдении требований дорожного знака или разметки, но и о важном обязанностях – соблюдать внимание и контролировать дорожную обстановку, а при необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходу. В конкретных обстоятельствах водительница имела реальную техническую возможность избежать наезда, а установленное нарушение непосредственно привело к наступлению тяжких последствий, что подтверждает наличие прямой причинной связи между ее действиями и причиненным вредом.

Заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы квалифицировало повреждения пешехода как тяжкие. Потерпевшая получила закрытую черепно-мозгово-лицевую травму, переломы костей носа, орбиты и основания черепа, сотрясение головного мозга, переломы поясничных позвонков, множественные переломы костей таза. Особенно трагичным последствием стало прерывание беременности и смерть нерожденного ребенка. Совокупность повреждений представляла опасность для жизни самой женщины-пешехода.

Правовая квалификация по части второй статьи 286 УК Украины не вызвала сомнений. Водительница полностью признала вину, не оспаривала фактические обстоятельства ДТП, подтвердила свою неосторожность и объяснила, что не почувствовала момент столкновения, восприняв наезд как звук от удара камешка. Суд применил часть третью статьи 349 УПК Украины и признал нецелесообразным исследование доказательств по неоспоримым обстоятельствам, ограничившись допросом обвиняемой и письменными материалами.

В этой части приговор отражает классическую логику неосторожного преступления: отсутствие умысла не освобождает от уголовной ответственности, если лицо должно было и могло предвидеть последствия. Суд отдельно подчеркнул, что соблюдение ПДД позволило бы избежать трагедии. Именно этот тезис стал определяющим для установления вины.

В то же время уголовное дело не содержит признаков отягчающих обстоятельств, в частности управления в состоянии опьянения. Это важно, так как статья 75 УК Украины прямо запрещает применение испытания в случаях, когда ДТП совершено в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В данном случае таких оснований не было, что дало суду возможность применить механизм освобождения от отбывания наказания с испытанием.

Совокупность характеристик личности также сыграла значительную роль. Обвиняемая ранее не судима, имеет положительные характеристики, работает водителем, содержит несовершеннолетнего ребенка и мать пожилого возраста, полностью возместила материальный и моральный ущерб. Потерпевшая, в свою очередь, подала нотариально удостоверенное ходатайство о рассмотрении дела без ее участия и не предъявляла претензий после компенсации ущерба.

С точки зрения доказательства и квалификации приговор выглядит безупречно структурированным. Однако основная интрига этого дела заключается не в установлении вины, а в выборе меры наказания и отказе от дополнительной санкции.

Наказание без изоляции: гуманизм или драматизм?

Изучив материалы дела, Пересыпский районный суд города Одессы постановил: признать водительницу виновной в совершении уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, без лишения права управления транспортными средствами; на основании ст.75, п.п.1-2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 УК Украины – освободить ее от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком один год, если в течение установленного испытательного срока указанное лицо не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на нее обязанности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации.

Таким образом, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободил осужденную от его отбывания с испытательным сроком на один год. Учтено наличие двух смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст.66 УК Украины: искреннее раскаяние и полное возмещение причиненного ущерба. Отягчающих обстоятельств в деле не установлено. При этом суд руководствовался положениями ст.69-1 УК Украины, ограничивающей верхнюю границу наказания двумя третьими максимального срока. Хотя назначен минимальный срок, применение указанной нормы свидетельствует о стремлении к смягчению наказания.

Наиболее дискуссионным аспектом стало отказ от дополнительного наказания – лишения права управления транспортными средствами. Суд аргументировал это тем, что осужденная работает водителем, обеспечивает семью, имеет несовершеннолетнего ребенка, а ее мать нуждается в помощи. Учтен также длительный водительский стаж с 2008 года без привлечения к ответственности.

В мотивировочной части содержится тезис о «неотложной необходимости» сохранения права управления для выполнения трудовых и семейных обязанностей. Фактически суд поставил социально-экономические последствия лишения права управления выше карательного эффекта данной санкции. Соответствует ли это принципу справедливости? С одной стороны, индивидуализация наказания является фундаментальным принципом уголовного права. Статья 65 УК Украины прямо требует учитывать личность виновного и обстоятельства дела. С другой – ДТП на пешеходном переходе с тяжкими последствиями традиционно воспринимается как повышенная общественная опасность, что обосновывает временное отстранение лица от управления.

Суд фактически констатировал, что цель наказания – не только кара, но и исправление и предупреждение новых преступлений – может быть достигнута без изоляции и без ограничения профессиональной деятельности. Надзор возложен на орган пробации, установлены обязанности периодической регистрации и уведомления об изменении места проживания или работы. Однако остается вопрос превенции. Пешеходный переход является зоной повышенной защиты. И когда даже тяжкие последствия не приводят к временному лишению права управления, это может формировать ощущение мягкости правоприменения.

В то же время данное дело не содержит данных о системных нарушениях со стороны водительницы или ее пренебрежении правилами в прошлом. Суд сделал ставку на раскаяние, компенсацию и положительную характеристику, признав, что исправление возможно в условиях общества. Приговор находится на грани между гуманизмом и риском формирования сигнала о возможности избежать реальных ограничений за тяжкое ДТП. Окончательную оценку такому подходу может дать только время и статистика повторных правонарушений.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.