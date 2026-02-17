Сроки обращения в суд в 2026 году: анализ правовых позиций

Правовые позиции Верховного и Конституционного судов формируют новые правила административного судопроизводства.

Четко регламентированные сроки обращения истцов в суд гарантируют обеспечение баланса между правом на доступ к правосудию и принципом юридической определенности. Именно вопрос соблюдения или восстановления процессуальных сроков становится одним из самых распространенных оснований для отказа в рассмотрении дела по существу. Последние несколько месяцев стали отправной точкой в формировании новой судебной практики относительно сроков обращения в суд за взысканием заработной платы для лиц, находящихся в трудовых отношениях, и относительно сроков обращения в административный суд. Отдел аналитической работы и обобщения судебной практики 5ААС собрал самые весомые судебные решения по ключевым направлениям — только то, что действительно влияет на практику и формирует правовую позицию.

В 2025 и 2026 году Верховный Суд адаптировал свою практику к Решению Конституционного Суда Украины от 11 декабря 2025 года № 1-7/2024(337/24) и принял несколько важных для трудового и административного права постановлений.

Решение Конституционного Суда Украины № 1-7/2024(337/24)

Верховный Суд обратился в КСУ с вопросом: соответствует ли Конституции Украины трехмесячное ограничение на подачу иска о взыскании зарплаты, введенное в июле 2022 года частью 1 статьи 233 Кодекса законов о труде Украины. КСУ пришел к выводу, что невыплата зарплаты — это длящееся правонарушение. Пока человек работает, а работодатель должен деньги, каждый новый день задержки является новым актом нарушения прав. И с 11 декабря 2025 года трехмесячный срок для обращения в суд о взыскании зарплаты и других выплат для работающих лиц больше не действует. По сути, работники получают новый инструмент защиты, и в дальнейшем исков о взыскании заработной платы станет гораздо больше.

Постановление ВС от 21.01.2026 по делу № 420/20606/24

ВС рассмотрел кассационную жалобу на решения судов первой и апелляционной инстанции, которыми оставлен без рассмотрения иск о взыскании выплат при увольнении из полиции из-за пропуска трехмесячного срока. Полицейский уволился в июле 2022 года, но обратился в суд только в июне 2024-го, требуя компенсации за отпуска и средний заработок за задержку. Истец утверждал, что узнал о нарушении позже. ВС отметил, что решение КСУ касается только работников во время трудовых отношений, а не уволенных — для них трехмесячный срок остается.

Конституционный Суд Украины разграничил трехмесячный срок для обращения уволенного работника в суд о взыскании заработной платы и трехмесячный срок для обращения работника во время действия трудовых отношений в суд о взыскании заработной платы, и именно последний признан неконституционным. Кроме того, Большая Палата в постановлении от 12 ноября 2025 года по делу № 306/2708/23 указала, что статьей 233 КЗоТ Украины определено три случая исчисления начала течения срока обращения в суд.

Течение срока обращения в суд начинается в случае:

- решения трудового спора — со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права (трехмесячный срок обращения в суд);

- рассмотрения дела об увольнении — со дня вручения копии приказа об увольнении (месячный срок обращения в суд);

- рассмотрения дела об увольнении — со дня выдачи трудовой книжки (месячный срок обращения в суд).

То есть, в постановлении № 420/20606/24 Верховный Суд разграничил сферы влияния решения КСУ, которое касается только продолжающих работать работников; для тех, кто уволился, трехмесячный срок обращения остается действующим и является конституционным. Срок отсчета начинается с момента получения письменного уведомления о суммах, начисленных при увольнении.

Определение ВС от 08.01.2026 года по делу № 200/7426/25

ВС открыл кассационное производство по жалобе на решения окружного и апелляционного судов, которые вернули иск о взыскании денежного обеспечения Национальной гвардии при увольнении. Обжаловался отказ судов в восстановлении пропущенного трехмесячного срока обращения в суд. Суды не учли решение КСУ о неконституционности ст. 233 КЗоТ. ВС открыл производство, признав, что это имеет значение для формирования единой правоприменительной практики. Это первое определение 2026 года, где ВС прямо ссылается на решение КСУ.

Постановление БП ВС от 06.02.2025 года по делу № 990/262/24

Большая Палата оставила без изменений определение КАС ВС о возврате иска судьи об отмене решения ВСП об отказе в отставке. Судья в отставке утверждала, что не получила определение суда, так как после увольнения потеряла доступ к системе «Электронный суд». БП ВС отметила, что в случае, когда лицо зарегистрировалось в ЕГИСКС как должностное лицо, то кабинет остается за ним и после увольнения, так как система позволяет просто переключить режим со статуса «судья» на статус «физическое лицо». Если документ направлен в электронный кабинет после 17:00, он считается врученным на следующий рабочий день. По сути, увольнение не отменяет наличие электронного кабинета и необходимости обновления данных.

Постановление ВС от 30.04.2025 по делу № 380/12124/23

Истец обратился в Академию сухопутных войск с иском о перерасчете денежного довольствия. Истец требовал перерасчета денежного довольствия, поскольку Академия выплачивала ему только по 5% надбавки за научную степень кандидата наук и ученое звание доцента, в то время как согласно Закону Украины «О высшем образовании» эти выплаты должны составлять 15% и 25% соответственно.

Первой инстанцией иск удовлетворен частично в пользу истца. Академия пыталась обжаловать решение, но апелляционный суд дважды вернул жалобу из-за неуплаты судебного сбора и из-за пропуска сроков. Академия утверждала, что повторная апелляционная жалоба была подана вовремя через систему «Электронный суд» — 05.03.2024. Однако апелляционный суд заявил, что жалоба поступила только 24.04.2024, и именно поэтому указал на пропуск срока обращения в суд.

ВС отменил определение апелляционного суда об отказе в открытии апелляции, отметив, что апелляционный суд получил жалобу только 24.04.2024, что подтверждает скриншот из системы делопроизводства специализированного суда. Однако в материалах дела указанный скриншот отсутствует, что не дает суду кассационной инстанции возможности подтвердить или опровергнуть такой вывод суда апелляционной инстанции. Поскольку апелляционный суд не предоставил доказательств технической задержки со стороны заявителя и не проверил надлежащим образом дату отправки через «Электронный суд», его вывод о пропуске срока является преждевременным. Кроме того, ВС обратил внимание, что система позволяет отслеживать статусы: «Сформировано», «Отправлено», «Доставлено» и «Зарегистрировано».

Постановление ВС от 21.03.2023 по делу № 640/3380/22

Заместитель начальника Главного управления Генпрокуратуры обжаловал свой приказ об увольнении за 2018 год, утверждая, что узнал о нарушении своих прав только 31.12.2021 года, когда фактически получил копию приказа об увольнении. Суды первой и апелляционной инстанции оставили иск без рассмотрения, так как, по их утверждению, еще 8.11.2021 года истец получил письмо от Офиса Генпрокурора, в котором сообщалось о факте увольнения, номере приказа, его дате и причине прекращения полномочий. Поскольку письмо от 08.11.2021 содержало все необходимые реквизиты и суть приказа, истец уже тогда был достаточно информирован, чтобы инициировать судебный процесс.

ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций, разграничив понятия: «Узнал» и «Должен был узнать». «Узнал» — это конкретный момент, когда лицо стало фактически осведомленным о нарушении. «Должен был узнать» — это невозможность незнания, высокая вероятность, возможность узнать о нарушении своих прав. Если лицу известно о принятии решения и у него отсутствуют препятствия для ознакомления с ним, срок начинает течь.

Истцу недостаточно только ссылаться на неосведомленность о нарушении его прав, свобод и интересов. Продолжающееся пассивное поведение такого лица не свидетельствует о соблюдении срока обращения в суд с учетом имеющейся у него возможности знать о состоянии своих прав, свобод и интересов.

