Украина отклоняется от курса на евроинтеграцию: какие ещё проблемы скрывает новый Гражданский кодекс

Проект ГК Украины содержит положения, которые ставят под сомнение права ЛГБТ и противоречат уже сложившейся судебной практике.

В настоящее время на сайте Верховной Рады зарегистрировано два проекта нового Гражданского кодекса Украины. Один из них подан как альтернативный — с учётом правок, в частности из проекта исключена скандальная норма о возможности заключения брака в 14 лет.

Однако даже за тот короткий период после регистрации первого проекта правозащитники, юристы и журналисты уже успели выявить ряд правовых пробелов. Отдельные положения вызывают сомнения не только относительно их соответствия действующему законодательству, но и противоречат другим нормам того же документа.

И это ставит закономерный вопрос: идёт ли речь о действительно системном кодифицированном акте гражданского права, который должен стать фундаментом частноправовых отношений на десятилетия вперёд? Или это поспешно разрекламированный документ, требующий тщательной юридической доработки?

Гарантирует ли проект ГК Украины реальное право на индивидуальность

В статье 317 проекта Гражданского кодекса Украины «Право на индивидуальность» указано:

Физическое лицо имеет право на индивидуальность. Физическое лицо имеет право на формирование, сохранение и изменение своей индивидуальности с учётом особенностей биологической, психической, психологической, социальной, культурной, национальной, религиозной, языковой и другой самобытности, а также на свободный выбор форм и способов проявления своей индивидуальности, если это не противоречит Конституции Украины, настоящему Кодексу и/или другому закону, добропорядочности. Дискриминация физического лица по признакам индивидуальности (возраст, здоровье, раса, цвет кожи, стиль одежды, внешность, тип телосложения, особенности строения тела, наличие инвалидности, вес, рост, голос, нарушения двигательных функций, манеры поведения, политические, религиозные и иные убеждения, этническое и социальное происхождение, имущественное положение и т. д) запрещена.

Также статья определяет, что не считается дискриминацией установление различий, ограничений, привилегий или требований в отношениях, если они объективно обоснованы, разумны, преследуют законную цель и способы её достижения являются надлежащими и необходимыми, в частности:

обеспечение охраны жизни и здоровья указанного лица или других лиц, защита национальной безопасности, общественного порядка, предотвращение уголовных правонарушений, обеспечение охраны здоровья населения и прав и свобод других лиц;

соблюдение установленных законом санитарно-гигиенических или экологических норм и правил;

объективная необходимость соответствия личных качеств, навыков, умений, включая внешний вид и физическое состояние, специфическим профессиональным требованиям, установленным законом и/или договором, без которых надлежащее выполнение профессиональных, трудовых, служебных, военных и иных обязанностей невозможно;

защита уязвимых групп населения, если это предусмотрено законом и не направлено на унижение их индивидуальности;

защита добропорядочности.

Указанные различия, ограничения, привилегии или требования в отношениях должны быть пропорциональны законной цели и не должны полностью нивелировать право физического лица на индивидуальность.

Физическое лицо имеет право на защиту от дискриминации по признакам своей индивидуальности, включая возмещение и компенсацию ущерба.

В то же время статья 317 указывает, что каждый человек имеет право на собственную индивидуальность и на выбор способов её проявления. На словах это выглядит как защита свободы, но на практике могут возникнуть проблемы.

В той же статье упоминается Конституция Украины: «…также на свободный выбор форм и способов проявления своей индивидуальности, если это не противоречит Конституции Украины, настоящему Кодексу и/или другому закону, добропорядочности».

Категория «добропорядочности» вызывает наибольшие вопросы. Она не имеет чёткого законодательного определения, является оценочной и зависит от социального контекста.

Добропорядочность — это моральное качество, означающее порядочность, соблюдение хороших обычаев, этичность и честность в поведении. Это абстрактное существительное от «добропорядочный», характеризующее человека как порядочного, нормального и позитивного. Часто используется в контексте описания высоких моральных стандартов или характеристик личности.

Таким образом законодатели представляют добропорядочность как критерий, разделяющий «нормальное» и «ненормальное». Почему в Кодексе появилось такое оценочное суждение? Ведь это не правовая категория, а нематериальные права не могут создавать юридические последствия.

Также статья 317 проекта ГК Украины устанавливает, что «не является дискриминацией… установление различий, ограничений, привилегий или требований… если они объективно обоснованы, разумны, преследуют законную цель».

Здесь скрытая проблема: такие формулировки оставляют большой простор для толкования судом или обществом, и на практике это может использоваться против ЛГБТ.

Стоит вспомнить Конституцию Украины, которая гарантирует каждому человеку право на свободное развитие своей личности при условии, что это не нарушает права и свободы других людей. Все граждане равны перед законом, никто не может получать привилегии или подвергаться ограничениям по признакам расы, пола, религии, политических убеждений, этнического или социального происхождения, имущественного положения, места проживания, языка или других характеристик.

То есть пункт 3 статьи 317 проекта Гражданского кодекса Украины противоречит положениям Конституции Украины.

Кроме того, в шестой книге «Семейное право» семья определяется как «природный и основной очаг общества», а брак — как семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в установленном законом порядке. Эта формулировка соответствует Конституции Украины, но новшеством является то, что «фактический семейный союз», то есть совместное проживание без регистрации брака, предлагается признавать только между разнополыми лицами. Таким образом, однополые пары лишаются любой юридической возможности быть признанными семьёй.

Проект ГК создаёт разрыв между Украиной и курсом на евроинтеграцию

В 2023 году на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект «Об институте зарегистрированных партнёрств», подготовленный как срочная и необходимая инициатива для обеспечения прав и безопасности граждан. По состоянию на февраль 2026 года законопроект ещё не принят.

В пояснительной записке к этому законопроекту указано, что в Украине законодательное введение института партнёрств должно было состояться ещё в 2017 году. В рамках евроинтеграционных обязательств правительство Украины должно было до II квартала того года подготовить законопроект о регистрации гражданского партнёрства для разнополых и однополых пар. Эти планы были закреплены в Национальной стратегии в сфере прав человека до 2020 года и в Распоряжении Кабмина №1393-р от 23 ноября 2015 года.

Однако законопроект не был принят в установленные сроки, и вопрос перенесли в новую Национальную стратегию в сфере прав человека, утверждённую 24 марта 2021 года. В рамках реализации этой стратегии был утверждён План действий на 2021–2023 годы, где предусматривалось внедрение института зарегистрированного гражданского партнёрства до конца 2023 года.

3 июня 2022 года на сайте Президента Украины была опубликована петиция с просьбой предоставить законодательную возможность регистрации партнёрств для лиц одного пола (№22/144562-эп), которая уже 9 июля 2022 года набрала необходимые 25 тысяч голосов.

По данным СМИ, почти тридцать правозащитных организаций подписались под открытым заявлением о недопустимости принятия обновлённого Гражданского кодекса Украины в этой редакции, так как он противоречит Европейской конвенции о правах человека и практике ЕСПЧ, а также нарушает обязательства Украины, которые она взяла на себя в рамках вступления в ЕС.

«Наибольшее беспокойство вызывают положения, которые делают невозможным признание судом факта существования семейных отношений между людьми одного пола. Это перечёркивает уже сформированную судебную практику по этому вопросу и закрывает единственный юридический путь, который позволяет партнёрам хоть как-то защитить свои права в отдельных случаях», — говорится в заявлении.

Украина взяла курс на евроинтеграцию, но принятие нового проекта Гражданского кодекса может отбросить её на годы назад, так как он противоречит уже существующей судебной практике в Украине относительно ЛГБТ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2025 года Деснянский районный суд г. Киева принял беспрецедентное решение, в котором впервые в Украине признал факт фактических брачных отношений между двумя мужчинами. Суд пришёл к выводу, что пара, которая проживает вместе длительное время и ведёт совместное семейное хозяйство, имеет все признаки семьи, несмотря на то что законом брак определяется исключительно как союз женщины и мужчины.

Это решение показывает, что украинские суды уже готовы признавать семейные отношения однополых пар на основании фактической совместной жизни, даже без прямого законодательного механизма. Принятие нового проекта Гражданского кодекса, который исключает ЛГБТ из института семьи, игнорирует эту судебную практику и ставит права таких лиц в неопределённое положение. Поэтому положения о семье и браке в проекте следует пересмотреть и привести в соответствие с принципами равенства и современной судебной практикой.

