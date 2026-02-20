Комитет рекомендует пересмотреть сроки дисциплинарного взыскания в рамках исключения «злостного неповиновения

Комитет обратил внимание, что новое дисциплинарное взыскание сроком до года может фактически приравниваться к лишению свободы.

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рассмотрел 18 февраля проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс относительно гуманизации исполнения уголовных наказаний» № 15003, представленный Кабинетом Министров.

Документ направлен на приведение уголовного законодательства в соответствие с европейскими стандартами и рекомендациями Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом предлагается исключить статью 391 Уголовного кодекса Украины, устанавливающую уголовную ответственность за злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний. Также предлагается убрать взыскание в виде перевода в одиночную камеру из Уголовно-исполнительного кодекса.

Вместо уголовной ответственности предусмотрено дисциплинарное взыскание в виде перевода осужденного в помещение камерного типа максимального уровня безопасности на срок от трех месяцев до одного года.

Перевод осуществляется по решению суда. Если дисциплинарная комиссия принимает решение о переводе, администрация колонии в течение 24 часов направляет ходатайство в суд вместе с решением комиссии.

Кроме того, женщины и лица с инвалидностью первой группы не подлежат переводу.

По результатам рассмотрения Комитет пришел к выводу, что исключение статьи 391 УК Украины, предусматривающей уголовную ответственность за «злостное неповиновение администрации колонии», соответствует принципам гуманизма.

Также при обсуждении законопроекта Комитет обратил внимание на одно ключевое замечание.

Законопроектом предусматривается введение нового вида дисциплинарного взыскания, заключающегося в переводе осужденного в помещение камерного типа исправительных колоний (секторов) максимального уровня безопасности на срок от трех месяцев до одного года. Однако по своим последствиям такое дисциплинарное взыскание может быть соизмеримо с уголовным наказанием, так как проект допускает пребывание лица в помещении камерного типа сроком до одного года.

Поэтому Комитет рекомендует пересмотреть длительность такого взыскания, чтобы сохранить максимально гуманное отношение к осужденным.

По итогам обсуждения Комитет решил обратиться к Комитету Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с предложением учесть замечания относительно сроков наложения дисциплинарного взыскания при доработке проекта закона.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на сайте Верховной Рады опубликован альтернативный законопроект, который также предлагает исключение статьи 391 УК, но предусматривает некоторые изменения в системе дисциплинарных взысканий. Согласно альтернативному проекту закона, осужденных, за исключением тех, кто содержится в колониях минимального уровня с облегчёнными условиями, предлагается переводить в камерное помещение на срок до одного месяца вместо нынешних трёх месяцев.

