Комітет радить переглянути строки дисциплінарного стягнення у межах виключення «злісної непокори»

Комітет звернув увагу, що нове дисциплінарне стягнення до року може фактично прирівнюватися до позбавлення волі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій розглянув 18 лютого проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Кримінально-виконавчого кодексу щодо гуманізації виконання кримінальних покарань» № 15003, поданий Кабінетом Міністрів.

Документ має на меті привести кримінальне законодавство у відповідність до європейських стандартів і рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Як вже писала «Судово-юридична газета», законопроєктом пропонується виключити статтю 391 Кримінального кодексу України, якою встановлено кримінальну відповідальність за злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань. Також пропонується прибрати стягнення у вигляді переведення до одиночної камери із Кримінально-виконавчого кодексу.

Замість кримінальної відповідальності передбачається дисциплінарне стягнення у вигляді переведення засудженого до приміщення камерного типу максимального рівня безпеки на строк від трьох місяців до одного року.

Переведення здійснюється за рішенням суду. Якщо дисциплінарна комісія приймає рішення про переведення, адміністрація колонії протягом 24 годин подає клопотання до суду разом із рішенням комісії.

Крім того, жінки та особи з інвалідністю першої групи не підлягатимуть переведенню.

За результатами розгляду Комітет дійшов висновку, що виключення статті 391 КК України, яка передбачала кримінальну відповідальність за «злісну непокору адміністрації колонії», відповідає принципам гуманізму.

Також, під час обговорення законопроєкту Комітет звернув увагу на одне ключове зауваження.

Законопроєктом передбачається встановлення нового виду дисциплінарного стягнення, яке полягатиме у переведенні засудженого до приміщення камерного типу виправних колоній (секторів) максимального рівня безпеки на строк від трьох місяців до одного року. Однак за своїми наслідками таке дисциплінарне стягнення може бути співмірним із кримінальним покаранням, адже проектом допускається перебування особи в приміщенні камерного типу строком до 1 року.

Тому Комітет рекомендує переглянути тривалість такого стягнення, щоб зберегти максимально гуманне ставлення до засуджених.

За підсумками обговорення Комітет вирішив звернутися до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з пропозицією врахувати зауваження щодо строків накладення дисциплінарного стягнення під час доопрацювання проекту закону.

Раніше «Судово-юридична газета писала», що на сайті Верховної Ради зареєстровано альтернативний законопроєкт, який також пропонує виключення статті 391 ККУ, проте передбачає деякі зміни у системі дисциплінарних стягнень. Згідно з альтернативним проєктом закону, засуджених, за винятком тих, хто перебуває у колоніях мінімального рівня з полегшеними умовами, пропонується переводити до камерного приміщення на строк до одного місяця замість нинішніх трьох місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.