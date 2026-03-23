Военные пенсии хотят выплачивать без ограничений — в Раде готовят изменения в закон

В Раде рассмотрят отмену коэффициентов, которые уменьшают военные пенсии.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15090, которым предлагается запретить применение понижающих коэффициентов к пенсиям военнослужащих.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 43 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» и запретить применение понижающих коэффициентов при начислении и перерасчёте пенсий военнослужащим и членам их семей.

Откуда взялись понижающие коэффициенты

Согласно части пятой статьи 17 Конституции Украины государство обязано обеспечивать социальную защиту военнослужащих и членов их семей.

Вопрос пенсионного обеспечения этой категории граждан регулирует Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», который гарантирует достойный уровень пенсий, их перерасчёт при увеличении денежного обеспечения и другие социальные выплаты.

В то же время статья 46 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» предусматривает, что в 2025 году в период военного положения пенсии, назначенные по Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», если их размер превышает десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, выплачиваются с применением понижающих коэффициентов к сумме превышения.

На это обратил внимание Верховный Суд, который в постановлении от 11 сентября 2025 года по делу №120/1081/25 указал, что нормы Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и соответствующего постановления правительства ввели временное ограничение пенсий через понижающие коэффициенты. Фактически это создало дополнительное регулирование, отличающееся от норм Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

В результате, как отмечают авторы законопроекта, применение таких коэффициентов сужает право военнослужащих на надлежащую социальную защиту, гарантированную Конституцией Украины и специальным законом. Кроме того, они считают, что Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» не должен изменять или ограничивать права, установленные другими законами, а его применение в этой части может противоречить статьям 8, 19 и 92 Конституции Украины.

Дополнительно авторы законопроекта ссылаются на позицию Конституционного Суда Украины. В Решении от 28 августа 2020 года №10-р/2020 указано, что предмет закона о Государственном бюджете Украины определён Конституцией Украины, поэтому этот закон не может отменять или изменять объём прав, льгот и гарантий, установленных другими законами. Также в Решении от 9 июля 2007 года №6-рп/2007 отмечалось, что бюджетный закон не может изменять содержание других законов.

Кроме того, в Решении Конституционного Суда Украины от 27 февраля 2020 года №3-р/2020 указано, что Бюджетный кодекс Украины и законы о государственном бюджете не могут вносить изменения в другие законы, приостанавливать их действие или устанавливать иное правовое регулирование, чем предусмотрено специальными законами.

Поэтому авторы законопроекта считают целесообразным закрепить на законодательном уровне запрет применения понижающих коэффициентов к пенсиям лиц, уволенных с военной службы.

