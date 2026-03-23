Пенсії військовим хочуть виплачувати без обмежень — у Раді готують зміни до закону

У Раді розглянуть скасування коефіцієнтів, які зменшують пенсії військовим.

Фото: armyinform

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15090, яким пропонують заборонити застосування понижуючих коефіцієнтів до пенсій військових.

Законопроєктом пропонується внести зміни зміни до статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» і заборонити застосування понижуючих коефіцієнтів при обчисленні та перерахунку пенсій військовим і членам їхніх сімей.

Звідки взялися понижуючі коефіцієнти

Відповідно до частини п’ятої статті 17 Конституції України держава зобов’язана забезпечувати соціальний захист військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Питання пенсійного забезпечення цієї категорії громадян регулює Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», який гарантує гідний рівень пенсій, їх перерахунок у разі зростання грошового забезпечення та інші соціальні виплати.

Водночас стаття 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» передбачає, що у 2025 році під час воєнного стану пенсії, призначені за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», якщо їхній розмір перевищує десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, виплачуються із застосуванням понижуючих коефіцієнтів до суми перевищення.

На це звернув увагу Верховний Суд, який у постанові від 11 вересня 2025 року у справі №120/1081/25 зазначив, що норми Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» та відповідної постанови уряду запровадили тимчасове обмеження пенсій через понижуючі коефіцієнти. Фактично це створило додаткове регулювання, яке відрізняється від норм Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

У результаті, як зазначають автори законопроєкту, застосування таких коефіцієнтів звужує право військових на належний соціальний захист, гарантований Конституцією України та спеціальним законом. Крім того, вони вважають, що Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» не повинен змінювати або обмежувати права, встановлені іншими законами, а його застосування у цій частині може суперечити статтям 8, 19 та 92 Конституції України.

Додатково автори законопроєкту посилаються на позицію Конституційного Суду України. У Рішенні від 28 серпня 2020 року №10-р/2020 зазначено, що предмет закону про Державний бюджет України визначений Конституцією України, тому цей закон не може скасовувати або змінювати обсяг прав, пільг і гарантій, встановлених іншими законами. Також у Рішенні від 09 липня 2007 року №6-рп/2007 наголошувалося, що бюджетний закон не може змінювати зміст інших законів.

Крім того, у Рішенні Конституційного Суду України від 27 лютого 2020 року №3-р/2020 зазначено, що Бюджетний кодекс України та закони про державний бюджет не можуть вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію або встановлювати інше правове регулювання, ніж передбачено спеціальними законами.

Тому, автори законопроєкту вважають за доцільне закріпити на законодавчому рівні заборону застосування понижуючих коефіцієнтів до пенсій осіб, звільнених з військової служби.

