Увольнение без оценки обстоятельств службы и объяснений: Верховный Суд о дискреции командиров

Верховный Суд подтвердил, что для увольнения за систематическое невыполнение контракта командиру не нужно оценивать прошлые заслуги или тяжесть проступка.

«Судебно-юридическая газета» продолжает цикл публикаций, посвященный анализу обновляемых тематических обзоров Верховного Суда. В предыдущих материалах мы подробно разобрали нюансы непосредственного прохождения военной службы и особенности мобилизации и дисциплинарной ответственности в армии. Четвертая часть нашего обзора посвящена выводам КАС ВС по вопросам увольнения с военной службы.

Объяснения военнослужащего — лишь один из источников информации в ходе расследования

18 февраля 2021 года в деле № 1.380.2019.000616Верховный Суд оставил без изменений отказ в восстановлении военнослужащего, лишенного звания и уволенного из ВСУ за дисциплинарное нарушение.

Истец обжаловал заключение служебного расследования, приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности и приказ об увольнении. Он заявлял о нарушении процедуры, в частности, об отсутствии истребования письменных объяснений и неучете положительных характеристик и отсутствия предыдущих взысканий.

Верховный Суд подчеркнул, что для привлечения к дисциплинарной ответственности достаточно установленного факта нарушения служебных обязанностей или воинской дисциплины в соответствии с Дисциплинарным уставом ВСУ.

Отдельно ВС отметил, что письменные объяснения военнослужащего не являются обязательным условием для проведения служебного расследования. Их отсутствие не препятствует привлечению к ответственности, если расследование проведено с соблюдением принципов всесторонности, полноты, своевременности и объективности. Кроме того, выбор вида дисциплинарного взыскания является дискреционным полномочием командира. Даже самое строгое взыскание — увольнение со службы — может быть применено за первое нарушение, если оно признано соразмерным.

Суд также подчеркнул, что положительные характеристики, наличие поощрений и отсутствие предыдущих взысканий учитываются, но не исключают возможности применения строгого наказания в случае тяжкого нарушения.

Решение подтверждает широкую дискрецию командиров в вопросах дисциплинарной ответственности и устанавливает, что процедурные недостатки, не влияющие на объективность расследования, не являются безусловным основанием для отмены взыскания.

Важно: В деле № 815/1062/17 ВС пришел к выводу, что объяснения лица, в отношении которого проводится расследование, — это важная процессуальная гарантия объективности. Командир обязан не только истребовать объяснения, но и мотивированно оценить их в заключении расследования. В деле № 1.380.2019.000616 ВС указал, что объяснения — это лишь один из источников информации. Их отсутствие не является автоматическим основанием для отмены взыскания, если служебное расследование проведено всесторонне, полно, своевременно и объективно.

Объяснения военнослужащего — не формальность, а гарантия справедливости. Командир обязан их истребовать и мотивированно оценить. Однако отсутствие объяснений не делает расследование автоматически незаконным, если командир собрал достаточно других доказательств и провел расследование объективно.

Для увольнения за систематическое невыполнение контракта достаточно двух дисциплинарных взысканий

04 марта 2021 года в деле № 200/12138/19-а КАС ВС сформулировал четкую позицию: для увольнения военнослужащего за систематическое невыполнение условий контракта не нужно оценивать тяжесть проступков, их последствия, продолжительность службы или предыдущее поведение — достаточно двух дисциплинарных взысканий, не утративших силу.

Военнослужащий обжаловал увольнение с военной службы за систематическое невыполнение условий контракта, утверждая, что увольнение произошло не после второго дисциплинарного взыскания, а после привлечения к административной ответственности в соответствии с постановлением суда, которое позже было отменено апелляцией. Кроме того, по утверждению истца, командир не учел степень тяжести нарушений, отсутствие тяжелых последствий, положительную предыдущую характеристику и т.д.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске. Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, а решения нижестоящих судов — без изменений.

ВС отметил, что под систематическим невыполнением контракта следует понимать совершение нового дисциплинарного проступка при наличии предыдущего дисциплинарного взыскания, которое еще не утратило юридическую силу. Фактически, достаточно двух взысканий, чтобы считать нарушение систематическим.

При этом Верховный Суд подчеркнул, что при принятии решения об увольнении по этому основанию командир не обязан оценивать: тяжесть нарушения, последствия, продолжительность службы, предыдущее поведение военнослужащего или уровень его осведомленности относительно порядка службы. Эти факторы имеют значение только на этапе наложения дисциплинарного взыскания, но не при принятии решения об увольнении.

Отдельно суд подчеркнул, что отмена постановления об административном правонарушении в апелляционном порядке не влияет на правомерность увольнения, если оно основывается на дисциплинарных взысканиях.

Важно: наличие двух действующих дисциплинарных взысканий является достаточным основанием для увольнения военнослужащего без дополнительной оценки обстоятельств службы.

Военнослужащий несет персональную ответственность за безопасное обращение с оружием

13 марта 2020 года в деле № 815/102/14КАС ВС пришел к выводу, что опытный офицер лично отвечает за знание и соблюдение правил обращения с оружием, и нарушения со стороны руководства не освобождают его от дисциплинарной ответственности за случайный выстрел.

Верховный Суд оставил без изменений решение апелляционной инстанции по делу в отношении офицера СБУ, которого привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили после случайного выстрела из табельного оружия во время несения службы. Истец утверждал, что перед заступлением в наряд не проводились необходимые инструктажи, последнее обучение состоялось более полутора месяцев назад, а оружие ему выдали с нарушением установленного порядка — фактически от неуполномоченного лица и без надлежащего закрепления.

Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили иск, исключив из доказательств результаты полиграфа, однако признали дисциплинарное взыскание законным. Верховный Суд поддержал эту позицию.

ВС подчеркнул принцип персональной ответственности военнослужащего. В частности, офицер, как опытное должностное лицо, обязан в совершенстве знать и неукоснительно соблюдать правила обращения с оружием независимо от организационных недостатков со стороны руководства. Суд подчеркнул, что нарушения со стороны командиров, в частности непроведение инструктажей или выдача незакрепленного оружия, не могут оправдывать дисциплинарный проступок. Сам факт получения чужого оружия не опровергает нарушение правил безопасности и не освобождает от ответственности за случайный выстрел.

Суд отдельно отметил, что обязанность соблюдения правил безопасности имеет приоритет над действиями или бездействием руководства при решении вопроса о дисциплинарной ответственности и увольнении.

Важно: даже при наличии нарушений со стороны командования ответственность за безопасное обращение с оружием остается личной; знание и соблюдение правил безопасности — это обязанность каждого, кто носит оружие, независимо от обстоятельств на службе.

Преимущественное право на должность при сокращении

24 ноября 2021 года КАС ВС в деле № 640/24389/19 отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение, подтвердив, что военнослужащий, которого увольняют по организационно-штатным мероприятиям, имеет преимущественное право на назначение на вакантные должности, соответствующие его направлению подготовки, основной или родственной специальности.

Генерал-майор Госпогранслужбы обжаловал увольнение в связи с сокращением. Истец указывал, что после предупреждения об увольнении ему предложили только шесть вакансий, большинство из которых были значительно ниже по рангу и расположены в других регионах. В то же время, по его словам, в Администрации ГПСУ была вакантная должность директора департамента с аналогичными функциями, однако ее ему не предложили, несмотря на наличие преимущественного права.

Верховный Суд подчеркнул, что при проведении организационно-штатных мероприятий военнослужащие, чьи должности сокращаются, имеют преимущественное право на назначение на новые или вакантные должности, соответствующие их квалификации, уровню образования и профессиональному опыту. Это право прямо предусмотрено Положением о прохождении военной службы в Государственной пограничной службе Украины.

Верховный Суд отметил, что при новом рассмотрении суды должны выяснить, существовали ли вакантные должности, соответствующие специальности и опыту генерал-майора, и были ли эти должности предложены ему в период от предупреждения об увольнении до фактического увольнения.

Важно: формальное предложение низших или нерелевантных должностей не освобождает орган от обязанности обеспечить реализацию преимущественного права военнослужащего на занятие соответствующей вакансии при сокращении.

При увольнении военнослужащего по сокращению применяется только специальное законодательство

08 февраля 2022 года в деле № 640/24461/19КАС ВС пришел к выводу, что увольнение с военной службы при сокращении должности регулируется исключительно специальным законодательством — нормы КЗоТ, в частности, обязательное предупреждение за 2 месяца в таком случае не действуют.

Военнослужащий обжаловал приказ об увольнении в запас из-за сокращения должности. Он утверждал, что его не предупредили об увольнении за 2 месяца, как требует ст. 49-2 КЗоТ, соответственно имело место нарушение процедуры высвобождения работников по трудовому законодательству.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске. Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, а решения нижестоящих судов — без изменений.

Верховный Суд пришел к выводу, что специальное законодательство имеет приоритет. Порядок увольнения в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий регулируется Законом «О воинской обязанности и военной службе», Положением о прохождении военной службы в ВСУ и Инструкцией МОУ № 170 от 10.04.2009. Нормы КЗоТ к этим отношениям не применяются.

Верховный Суд разъяснил ключевые условия, при которых увольнение военнослужащего в связи с сокращением считается правомерным. Увольнение является законным только при одновременном наличии таких обстоятельств:

фактическое сокращение должности в результате организационно-штатных мероприятий;

надлежащее предупреждение военнослужащего о предстоящем увольнении;

отсутствие возможности дальнейшего прохождения службы — в частности, отсутствие вакантных должностей, соответствующих специальности или уровню подготовки.

Если все эти условия соблюдены, увольнение признается правомерным.

Важно: норма трудового законодательства об обязательном предупреждении за два месяца не применяется к военнослужащим.

