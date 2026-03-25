ПФУ сам будет проверять данные военнослужащих через реестр на подтверждение отсутствия выплат от РФ

Верховная Рада предлагает упростить подтверждение факта неполучения пенсии от рф для военнослужащих и ветеранов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15023, которым предлагается упростить процедуру подтверждения факта неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения рф для военнослужащих и ветеранов, которые проживали на временно оккупированных территориях или выехали на подконтрольную Украине территорию.

Что предлагают изменить

Законопроект предусматривает внесение изменений в пункт 144 раздела XV «Переходные положения» Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Сейчас выплата пенсий для соответствующей категории лиц осуществляется при условии подтверждения того, что они не получают пенсию от органов пенсионного обеспечения рф. При отсутствии обмена информацией это подтверждается заявлением лица в органы Пенсионного фонда Украины. Законопроект предлагает изменить этот подход для военнослужащих и ветеранов.

В частности, предусматривается, что органы Пенсионного фонда Украины будут самостоятельно проверять соответствующую информацию через Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования, в частности данные о прохождении или увольнении с военной службы.

Речь идет о лицах, призванных в ходе мобилизации, принятых на службу по контракту в период военного положения, а также уволенных с военной службы. Сам факт прохождения службы или увольнения будет автоматически учитываться как основание для подтверждения неполучения пенсии от российских органов.

Добавим, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Пенсионный фонд Украины запустил возможность дистанционной подачи таких сообщений через вебпортал электронных услуг.

Упрощение не решает главной проблемы с пенсиями

В Исследовательской службе Верховной Рады отмечают, что упрощение процедуры подтверждения неполучения пенсии от органов рф для военнослужащих и ветеранов не вызывает возражений. Речь идет о лицах, которые проживали на временно оккупированных территориях или выехали с них и были мобилизованы, проходили военную службу по контракту в период военного положения или уже уволены со службы.

В то же время требуется комплексный пересмотр и совершенствование действующего механизма подтверждения информации о неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения рф гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях или выехали с них на подконтрольную Украине территорию. Это связано с тем, что на практике фиксируются случаи неправомерного прекращения пенсионных выплат из-за невозможности проведения соответствующих проверок и подтверждения этой информации.

В выводах подчеркивается, что совершенствование законодательства в этой сфере важно для повышения уровня социальной защиты военнослужащих и ветеранов, однако решение существующих проблем требует комплексного подхода и внедрения четких и недискриминационных механизмов подтверждения соответствующей информации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.