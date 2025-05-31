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В Украине запустили новый сервис для подтверждения неполучения пенсий от России

14:54, 31 мая 2025
На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда реализована возможность подать уведомление о неполучении выплат от РФ,
В Украине запустили новый сервис для подтверждения неполучения пенсий от России
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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299 «О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приведших к утрате трудоспособности», граждане, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие из них, смогут получать свои пенсии и страховые выплаты только при условии подтверждения не получения выплат от российских органов.

Согласно нововведениям, для подтверждения неполучения пенсии или страховых выплат от России, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать через стандартное заявление о назначении, возобновлении или продолжении выплаты пенсии, в котором нужно поставить соответствующую пометку.

Также можно подать заявление-уведомление в произвольной форме, указав, что выплаты от российских органов пенсионного обеспечения не были получены.

Чтобы упростить этот процесс, Пенсионный фонд Украины запустил новый сервис, который позволяет подавать уведомления онлайн через веб-портал электронных услуг Фонда. Для этого нужно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи в личном кабинете на портале ПФУ и подать уведомление в разделе «Дистанционное информирование».

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