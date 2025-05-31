Что делать, если неправильно оплатили счет за газ: пошаговая инструкция

Чтобы вернуть деньги, нужно выполнить несколько простых шагов.

Источник фото: 24 канал

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Иногда бывает, что мы случайно вводим неправильную сумму или путаем реквизиты при оплате за газ. Не стоит паниковать, ведь это легко исправить.

Как сообщают в компании «Нафтогаз», чтобы вернуть деньги, нужно выполнить несколько простых шагов:

Заполнить заявление о возврате средств — шаблон документа доступен по ссылке: здесь. Представить документ о произведенной оплате — квитанция, чек или банковская выписка. Предоставить копии: идентификационного кода,

документа, удостоверяющего вашу личность. Добавить справку с банковскими реквизитами вашего счета. Указать ваш контактный номер телефона и электронную почту.

Собранные документы можно отправить одним из следующих способов:

На электронную почту: [email protected]

На почтовый адрес:

г. Кропивницкий, индекс 25001, ул. Соборная, 1А, получатель — ГК «Нафтогаз Украины».

Эти шаги помогут быстро решить проблему и вернуть неправильно уплаченные деньги.

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