Що робити, якщо неправильно оплатили рахунок за газ: покрокова інструкція

Щоб повернути кошти, потрібно виконати кілька простих кроків.

Джерело фото: 24 канал

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Іноді трапляється, що ми випадково вводимо неправильну суму або переплутуємо реквізити при оплаті за газ. Не варто панікувати, адже це легко виправити.

Як повідомляють у компанії «Нафтогаз», для того щоб повернути кошти, потрібно виконати кілька простих кроків:

Заповнити заяву про повернення коштів — шаблон документа доступний за посиланням: тут. Представити документ про здійснену оплату — квитанція, чек або банківська виписка. Надати копії: ідентифікаційного коду,

документа, що підтверджує вашу особу. Додати довідку з банківськими реквізитами вашого рахунку. Вказати ваш контактний номер телефону та електронну пошту.

Зібрані документи можна відправити одним із наступних способів:

На електронну пошту : [email protected]

: [email protected] На поштову адресу:

м. Кропивницький, індекс 25001, вул. Соборна, 1А, отримувач – ГК «Нафтогаз України».

Ці кроки допоможуть швидко вирішити проблему та повернути неправильно сплачені кошти.

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