Що робити, якщо неправильно оплатили рахунок за газ: покрокова інструкція

14:36, 31 травня 2025
Щоб повернути кошти, потрібно виконати кілька простих кроків.
Джерело фото: 24 канал
Іноді трапляється, що ми випадково вводимо неправильну суму або переплутуємо реквізити при оплаті за газ. Не варто панікувати, адже це легко виправити.
Як повідомляють у компанії «Нафтогаз», для того щоб повернути кошти, потрібно виконати кілька простих кроків:
- Заповнити заяву про повернення коштів — шаблон документа доступний за посиланням: тут.
- Представити документ про здійснену оплату — квитанція, чек або банківська виписка.
- Надати копії:
- ідентифікаційного коду,
- документа, що підтверджує вашу особу.
- Додати довідку з банківськими реквізитами вашого рахунку.
- Вказати ваш контактний номер телефону та електронну пошту.
Зібрані документи можна відправити одним із наступних способів:
- На електронну пошту: [email protected]
- На поштову адресу:
м. Кропивницький, індекс 25001, вул. Соборна, 1А, отримувач – ГК «Нафтогаз України».
Ці кроки допоможуть швидко вирішити проблему та повернути неправильно сплачені кошти.
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