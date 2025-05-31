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Що робити, якщо неправильно оплатили рахунок за газ: покрокова інструкція

14:36, 31 травня 2025
Щоб повернути кошти, потрібно виконати кілька простих кроків.
Що робити, якщо неправильно оплатили рахунок за газ: покрокова інструкція
Джерело фото: 24 канал
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Іноді трапляється, що ми випадково вводимо неправильну суму або переплутуємо реквізити при оплаті за газ. Не варто панікувати, адже це легко виправити.

Як повідомляють у компанії «Нафтогаз», для того щоб повернути кошти, потрібно виконати кілька простих кроків:

  1. Заповнити заяву про повернення коштів — шаблон документа доступний за посиланням: тут.
  2. Представити документ про здійснену оплату — квитанція, чек або банківська виписка.
  3. Надати копії:
    • ідентифікаційного коду,
    • документа, що підтверджує вашу особу.
  4. Додати довідку з банківськими реквізитами вашого рахунку.
  5. Вказати ваш контактний номер телефону та електронну пошту.

Зібрані документи можна відправити одним із наступних способів:

  • На електронну пошту: [email protected]
  • На поштову адресу:
    м. Кропивницький, індекс 25001, вул. Соборна, 1А, отримувач – ГК «Нафтогаз України».

Ці кроки допоможуть швидко вирішити проблему та повернути неправильно сплачені кошти.

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газ комунальні послуги

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