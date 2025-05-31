Практика судів
  1. В Україні

Оголошення про роботу в Україні будуть перевіряти: що контролюватимуть

16:06, 31 травня 2025
Держпродспоживслужба отримала нові повноваження.
Оголошення про роботу в Україні будуть перевіряти: що контролюватимуть
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держпродспоживслужба запровадила новий напрямок роботи — контроль за змістом оголошень про вакансії. Це стало можливим завдяки змінам у законодавстві, відповідно до яких державний орган отримав повноваження відслідковувати дотримання законодавства про рекламу в частині працевлаштування.

Під моніторинг потрапляють всі оголошення, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства. Основна увага буде приділятися виявленню дискримінаційних формулювань, таких як обмеження за віком, статтю, станом здоров’я, расою чи етнічним походженням, а також фіксації ознак маніпуляцій, таких як перебільшення заробітної плати або замовчування важливої інформації (наприклад, щодо нічних змін чи випробувального терміну).

Заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор закликав роботодавців уже зараз переглянути свої оголошення і привести їх у відповідність до вимог законодавства, щоб уникнути штрафів та зберегти довіру кандидатів. Він підкреслив, що на ринку праці мають діяти прозорі й рівні правила для всіх.

Нововведення відповідають європейським стандартам захисту прав громадян на рівний доступ до праці та протидії дискримінації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

штраф Держпродспоживслужба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ірина Верещук презентувала комітету нацбезпеки законопроект про підготовку громадян до національного спротиву

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук показала презентацію щодо законопроекту, яким буде врегульовано підготовку громадян до нацспротиву.

Верховна Рада готується прийняти зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди зі США щодо корисних копалин

Зміни до закону про Державний бюджет на 2025 рік для створення нової бюджетної програми поки не передбачені.

Для набуття юридичної сили передання майнових прав на торговельну марку потребує обов'язкової реєстрації в держреєстрі – Верховний Суд

Відсутність реєстрації не скасовує дійсність договору, однак до моменту державної реєстрації майнові права інтелектуальної власності в набувача не виникають.

Для студентів-медиків та фармацевтів відновлять обов’язкову військову підготовку — комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет з питань нацбезпеки рекомендує схвалити законопроект про обов’язкову військову підготовку для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

ВП ВС довелося скасувати рішення у справі про залиття квартири після ЄСПЛ, який вказав на обов'язок судів з'ясувати факт завчасного отримання сторонами судових повісток чи копій скарг

Кожній стороні має бути забезпечена можливість ознайомитися із зауваженнями або доказами, наданими іншою стороною, у тому числі із апеляційною скаргою іншої сторони, та надати власні зауваження – Великій Палаті Верховного Суду довелося направити малозначну справу на новий розгляд після рішення ЄСПЛ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду