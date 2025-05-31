Оголошення про роботу в Україні будуть перевіряти: що контролюватимуть

Держпродспоживслужба отримала нові повноваження.

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Держпродспоживслужба запровадила новий напрямок роботи — контроль за змістом оголошень про вакансії. Це стало можливим завдяки змінам у законодавстві, відповідно до яких державний орган отримав повноваження відслідковувати дотримання законодавства про рекламу в частині працевлаштування.

Під моніторинг потрапляють всі оголошення, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства. Основна увага буде приділятися виявленню дискримінаційних формулювань, таких як обмеження за віком, статтю, станом здоров’я, расою чи етнічним походженням, а також фіксації ознак маніпуляцій, таких як перебільшення заробітної плати або замовчування важливої інформації (наприклад, щодо нічних змін чи випробувального терміну).

Заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор закликав роботодавців уже зараз переглянути свої оголошення і привести їх у відповідність до вимог законодавства, щоб уникнути штрафів та зберегти довіру кандидатів. Він підкреслив, що на ринку праці мають діяти прозорі й рівні правила для всіх.

Нововведення відповідають європейським стандартам захисту прав громадян на рівний доступ до праці та протидії дискримінації.

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