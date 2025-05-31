Объявления о работе в Украине будут проверять: что будут контролировать

Госпродпотребслужба получила новые полномочия.

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Госпродпотребслужба внедрила новый направление работы — контроль за содержанием объявлений о вакансиях. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, согласно которым государственный орган получил полномочия отслеживать соблюдение законодательства о рекламе в части трудоустройства.

Под мониторинг попадают все объявления, которые публикуют работодатели или рекрутинговые агентства. Основное внимание будет уделяться выявлению дискриминационных формулировок, таких как ограничения по возрасту, полу, состоянию здоровья, расе или этническому происхождению, а также фиксации признаков манипуляций, таких как преувеличение заработной платы или умалчивание важной информации (например, касающейся ночных смен или испытательного срока).

Заместитель главы Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор призвал работодателей уже сейчас пересмотреть свои объявления и привести их в соответствие с требованиями законодательства, чтобы избежать штрафов и сохранить доверие кандидатов. Он подчеркнул, что на рынке труда должны действовать прозрачные и равные правила для всех.

Нововведение соответствует европейским стандартам защиты прав граждан на равный доступ к труду и борьбе с дискриминацией.

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