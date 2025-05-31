Когда ненадлежащий контроль за действиями подчиненных приводит к ответственности руководителя госслужащего

Ответственность руководителей за действия подчиненных: что нужно знать.

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Согласно общим правилам Закона «О государственной службе», государственный служащий обязан соблюдать Конституцию и законы Украины, действовать только на основе, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, добросовестно и профессионально выполнять свои должностные обязанности. За невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, нарушение правил этического поведения или иное нарушение служебной дисциплины госслужащий привлекается к дисциплинарной ответственности в порядке, определенном главой 2 Закона.

Как указывает член Совета Комитета НААУ по трудовому праву Наталия Кайда, основанием для привлечения госслужащего к дисциплинарной ответственности является совершение им дисциплинарного проступка — противоправного виновного действия или бездействия или принятие решения, заключающегося в невыполнении или ненадлежащем выполнении госслужащим своих должностных обязанностей и других требований, установленных нормативно-правовыми актами, за что может быть применено дисциплинарное взыскание.

Одним из видов дисциплинарных проступков является невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, актов органов государственной власти, приказов (распоряжений) и поручений руководителей, принятых в пределах их полномочий.

К госслужащим применяется одно из следующих дисциплинарных взысканий:

замечание; выговор; предупреждение о неполной служебной соответствии; увольнение с должности государственной службы.

Дисциплинарное взыскание должно соответствовать характеру и тяжести совершенного дисциплинарного проступка и степени вины государственного служащего. При определении вида дисциплинарного взыскания необходимо учитывать характер дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, наступление тяжких последствий, добровольное возмещение причиненного ущерба, предшествующее поведение госслужащего и его отношение к выполнению должностных обязанностей.

Решение о наложении дисциплинарного взыскания на государственного служащего или закрытии дисциплинарного производства принимает субъект назначения в течение 10 календарных дней с момента получения предложений комиссии, представления дисциплинарной комиссии в государственном органе. Решение оформляется соответствующим актом субъекта назначения.

Таким образом, оценивая состав дисциплинарного проступка, следует понимать, что дисциплинарный проступок определяется как виновное невыполнение или ненадлежащее выполнение работником своих трудовых обязанностей. Составными частями дисциплинарного проступка являются:

действия (бездействие) работника (нарушение или ненадлежащее выполнение возложенных на работника трудовых обязанностей);

вина работника;

наличие причинно-следственной связи между действиями (бездействием) и нарушением или ненадлежащим выполнением возложенных на работника трудовых обязанностей.

Недоказанность хотя бы одного из этих элементов исключает наличие дисциплинарного проступка.

Обязанность доказывания всех составных частей дисциплинарного проступка возлагается на работодателя. И для применения дисциплинарного взыскания уполномоченному органу необходимо установить наличие всех элементов состава дисциплинарного проступка — объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны, а также учитывать другие обстоятельства, имеющие значение: степень тяжести, наличие ущерба, личность работника.

Объективная сторона дисциплинарного проступка состоит из противоправного поведения субъекта, вредных последствий и причинно-следственной связи между ними и поведением лица, которое привлекается к ответственности. Противоправность поведения заключается в нарушении трудовых обязанностей, закрепленных нормами общего и специального законодательства о труде: Кодексом законов о труде, Законом «О государственной службе», правилами внутреннего распорядка, уставами, положениями, должностными инструкциями, а также в нарушении или невыполнении приказов и распоряжений владельца, уполномоченной им администрации.

Верховный Суд в деле № 380/3258/23 отметил (постановление от 03.04.2025), что в контексте объективной стороны дисциплинарного проступка, связанного с ненадлежащим контролем руководителя за действиями подчиненных, необходимо установить следующие обстоятельства:

— был ли на руководителя возложен обязанность осуществлять контроль за работой подчиненных, в частности в части таможенного оформления товара (должностной инструкцией, нормативными актами, регулирующими его деятельность);

— действительно ли руководитель ненадлежащим образом выполнял этот долг (например, не проверял документы, не осуществлял контроль за процессом таможенного оформления, не организовал должное инструктаж для подчиненных);

— имели ли место нарушения таможенного законодательства подчиненными и подтверждены ли они надлежащими доказательствами;

— были ли эти подчиненные привлечены к дисциплинарной ответственности за соответствующие нарушения, оспаривали ли они приказы о привлечении и какие результаты такого оспаривания.

При этом определяющим в установлении объективной стороны с точки зрения состава дисциплинарного проступка, заключающегося в ненадлежащем контроле за действиями подчиненных, является доказанность факта нарушения законодательства подчиненными.

Важно подчеркнуть, что руководитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащий контроль за действиями подчиненных, которые допустили соответствующие нарушения, если относительно подчиненных не решался вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения или их действия (решения) признаны правомерными. Соответственно, отмена приказа о применении дисциплинарного взыскания относительно подчиненных ставит под сомнение правомерность привлечения к ответственности их руководителя.

В случае доказательства фактов нарушений подчиненными и действительности соответствующих решений о их привлечении к дисциплинарной ответственности необходимо было бы выяснить, существует ли причинно-следственная связь между ненадлежащим контролем руководителя и совершенными нарушениями. Для этого следует оценить, имел ли руководитель реальную возможность повлиять на действия подчиненных и были ли его бездействие или ненадлежащее выполнение обязанностей непосредственной предпосылкой допущенных нарушений.

Таким образом, сам факт занятия госслужащим должности начальника отдела (руководителя структурного подразделения) не является основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности за ненадлежащий контроль за действиями подчиненных. В любом случае необходимо доказать три элемента:

какие конкретные действия в пределах выполнения своих служебных обязанностей должен был совершить начальник;

какие меры контроля он не осуществил;

как это повлияло на нарушения, совершенные подчиненными.

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