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Станция метро Львовская брама – почему поезда едут мимо вестибюля и когда ее откроют в Киеве

13:36, 31 мая 2025
Почему станция метро до сих пор не работает, и когда это изменится.
Станция метро Львовская брама – почему поезда едут мимо вестибюля и когда ее откроют в Киеве
Источник фото: КП Киевский метрополитен
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Среди множества станций Киевского метрополитена есть одна, которая вызывает наибольшее количество вопросов у пассажиров и туристов — это «Львовская брама». Она есть на карте, ее видно из окон поезда между станциями «Золотые ворота» и «Лукьяновская», однако добраться туда невозможно — станция до сих пор закрыта.

Как пишет Главред, станцию начали строить еще в 1991 году как часть Сирецко-Печерской линии метро и расположили под Львовской площадью — в самом центре Киева. По архитектурной логике, она должна была стать удобной пересадочной станцией между старым Подолом и центральными улицами столицы.

Однако станцию не открыли вместе с остальными: работы остановили из-за отсутствия выхода на поверхность. Именно эскалаторный туннель и вестибюль на поверхности стали камнем преткновения — из-за градостроительных конфликтов, нехватки финансирования и отсутствия политической воли.

По словам представителей метрополитена, для завершения строительства необходимо возвести наземный вестибюль и провести внутреннюю отделку и инженерные работы.

На 2025 год ситуация остается без изменений: станция «Львовская брама» по-прежнему не обслуживает пассажиров.

В медиа пишут, что Киевская городская администрация периодически поднимает этот вопрос, однако четких сроков или утвержденного проекта достройки на данный момент нет. По оценкам экспертов, на достройку необходимо как минимум несколько сотен миллионов гривен и комплексная перепланировка площади.

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Киев метро

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