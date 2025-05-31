Станція метро Львівська брама – чому потяги їдуть повз вестибюль і коли її відкриють у Києві

Чому станція метро досі не працює, і коли це зміниться.

Джерело фото: КП Київський метрополітен

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Серед понад багатьох станцій Київського метрополітену є одна, яка викликає найбільше запитань серед пасажирів і туристів, — це «Львівська брама». Вона існує на карті, її видно з вікон поїзда між станціями «Золоті ворота» та «Лук'янівська», однак дістатися туди неможливо — станція досі закрита.

Як пише Главред, станцію почали будувати ще у 1991 році як частину Сирецько-Печерської лінії метро та розташували під Львівською площею — у самому центрі Києва. За архітектурною логікою, вона мала стати зручною пересадкою між старим Подолом і центральними вулицями столиці.

Проте станцію не відкрили разом з іншими: роботи зупинили через відсутність виходу на поверхню. Саме ескалаторний тунель і вестибюль на поверхні стали каменем спотикання — через містобудівні конфлікти, брак фінансування і відсутність політичної волі.

За словами представників метрополітену, для завершення будівництва необхідно звести наземний вестибюль і провести внутрішні оздоблювальні та інженерні роботи.

Станом на 2025 рік ситуація залишається без змін: станція «Львівська брама» досі не обслуговує пасажирів.

У медіа пишуть, що Київська міська адміністрація періодично піднімає це питання, проте чітких термінів чи затвердженого проєкту добудови наразі немає. За оцінками експертів, на добудову потрібно щонайменше кілька сотень мільйонів гривень та комплексна перебудова площі.

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