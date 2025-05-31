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В Україні запустили новий сервіс для підтвердження неотримання пенсій від Росії

14:54, 31 травня 2025
На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду реалізовано можливість подати повідомлення про неотримання виплат від РФ,
В Україні запустили новий сервіс для підтвердження неотримання пенсій від Росії
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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299 «Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них, зможуть отримати свої пенсії та страхові виплати лише за умови підтвердження неотримання виплат від російських органів.

Відповідно до нововведень, для підтвердження неотримання пенсії чи страхових виплат від Росії, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Це можна зробити через стандартну заяву про призначення, поновлення або продовження виплати пенсії, де потрібно поставити відповідну позначку.

Також можна подати заяву-повідомлення у довільній формі, зазначивши, що виплати від російських органів пенсійного забезпечення не отримувалися.

Щоб спростити цей процес, Пенсійний фонд України запустив новий сервіс, що дозволяє подавати повідомлення онлайн через вебпортал електронних послуг Фонду. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису в особистому кабінеті на порталі ПФУ та подати повідомлення в розділі «Дистанційне інформування».

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