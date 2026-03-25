ПФУ сам перевірятиме дані військових через реєстр на підтвердження відсутності виплат від РФ

Верховна Рада пропонує спростити підтвердження факту неотримання пенсії від рф для військовослужбовців і ветеранів.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15023, яким пропонується спростити процедуру підтвердження факту неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення російської федерації для військовослужбовців і ветеранів, які проживали на тимчасово окупованих територіях або виїхали на підконтрольну Україні територію.

Що пропонують змінити

Законопроєкт передбачає внесення змін до пункту 144 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Наразі виплата пенсій для відповідної категорії осіб здійснюється за умови підтвердження того, що вони не отримують пенсію від органів пенсійного забезпечення рф. У разі відсутності обміну інформацією це підтверджується заявою особи до органів Пенсійного фонду України. Законопроєкт пропонує змінити цей підхід для військовослужбовців та ветеранів.

Зокрема, передбачається, що органи Пенсійний фонд України самостійно перевірятимуть відповідну інформацію через Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема дані про проходження або звільнення з військової служби.

Йдеться про осіб, призваних під час мобілізації, прийнятих на службу за контрактом у період воєнного стану, а також звільнених із військової служби. Сам факт проходження служби або звільнення автоматично враховуватиметься як підстава для підтвердження неотримання пенсії від російських органів.

Додамо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що Пенсійний фонд України запровадив можливість дистанційного подання таких повідомлень через вебпортал електронних послуг.

Спрощення не вирішує головної проблеми з пенсіями

У Дослідницькій службі Верховної Ради зазначають, що спрощення процедури підтвердження неотримання пенсії від органів рф для військовослужбовців і ветеранів не викликає заперечень. Йдеться про осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них і були мобілізовані, проходили військову службу за контрактом у період воєнного стану чи вже звільнені зі служби.

Водночас потребує комплексного перегляду та вдосконалення чинний механізм підтвердження інформації про неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення російської федерації громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них на підконтрольну Україні територію. Це пов’язано з тим, що на практиці фіксуються випадки неправомірного припинення пенсійних виплат через неможливість проведення відповідних перевірок та підтвердження цієї інформації.

У висновках наголошується, що удосконалення законодавства у цій сфері є важливим для підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців і ветеранів, однак розв’язання наявних проблем потребує комплексного підходу та запровадження чітких і недискримінаційних механізмів підтвердження відповідної інформації.

