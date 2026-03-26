  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Два приговора ВАКС: почему Высший совет правосудия оставил без рассмотрения заявление судьи Геннадия Молибоги

12:24, 26 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Высший совет правосудия отказался рассматривать заявление об отставке судьи Геннадия Молибоги.
26 марта 2026 года на заседании Высшего совета правосудия было возобновлено рассмотрение вопроса об увольнении Молибоги Геннадия Викторовича с должности судьи Дружковского городского суда Донецкой области в связи с подачей им заявления об отставке.

Как отметила докладчик, член Высшего совета правосудия Оксана Кваша, в отношении судьи Молибоги Высшим антикоррупционным судом вынесено два обвинительных приговора по части 3 статьи 368 УК Украины, а именно получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Приговором ВАКС от 16 декабря 2024 года судья был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года с конфискацией 1/2 принадлежащего ему имущества. Определением Апелляционной палаты ВАКС от 10 февраля 2026 года приговор изменен только в части взыскания процессуальных издержек на привлечение экспертов, в остальной части он оставлен без изменений. Приговор и определение вступили в законную силу.

Приговором ВАКС от 2 декабря 2025 года судья также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

По совокупности уголовных правонарушений, с учетом правил назначения наказания на основании части 5 статьи 70 УК Украины, окончательное наказание судье определено путем поглощения менее строгого наказания более строгим — в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Определением Апелляционной палаты ВАКС от 8 января 2026 года открыто апелляционное производство по апелляционным жалобам на приговор от 2 декабря 2025 года.

С учетом наличия обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, Высший совет правосудия постановил оставить без рассмотрения заявление Геннадия Молибоги об увольнении его с должности судьи в отставку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВАКС приговор ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Telegram хотят обязать раскрывать структуру собственности и источники финансирования

Народные депутаты предлагают изменить регулирование Telegram в Украине — от обязательного раскрытия структуры собственности до ограничений для государственного сектора.

Высший совет правосудия поставил на паузу вопрос отставки судьи Олега Сусского из-за приоритетной дисциплинарной жалобы

ВРП подчеркивает, что рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия судьи важнее его заявления об отставке

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Два приговора ВАКС: почему Высший совет правосудия оставил без рассмотрения заявление судьи Геннадия Молибоги

Высший совет правосудия отказался рассматривать заявление об отставке судьи Геннадия Молибоги.

Судьи Александр Зинченко и Светлана Ткачева официально ушли в отставку: решение ВСП

Судья Светлана Ткачева и судья Александр Зинченко официально завершили карьеру: 26 марта ВСП единогласно поддержал их заявления об отставке.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]