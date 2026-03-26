Два вироки ВАКС: чому Вища рада правосуддя залишила без розгляду заяву судді Геннадія Молібоги

Вища рада правосуддя відмовилася розглядати заяву про відставку судді Геннадія Молібоги.

26 березня 2026 року на засіданні Вищої ради правосуддя було поновлено розгляд питання про звільнення Молібоги Геннадія Вікторовича з посади судді Дружківського міського суду Донецької області у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.

Як зазначила доповідач, член Вищої ради правосуддя Оксана Кваша, стосовно судді Молібоги, Вищим антикорупційним судом ухвалено два обвинувальні вироки за частиною 3 статті 368 КК України, а саме одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Вироком ВАКС від 16 грудня 2024 року суддю було визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 2 роки з конфіскацією 1/2 належного йому майна. Ухвалою Апеляційної палати ВАКС від 10 лютого 2026 року вирок змінено лише в частині стягнення процесуальних витрат на залучення експертів, в іншій частині його залишено без змін. Вирок та ухвала набрали законної сили.

Вироком ВАКС від 2 грудня 2025 року суддю також визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки з конфіскацією половини належного йому майна.

За сукупністю кримінальних правопорушень, з урахуванням правил призначення покарання на підставі частини 5 статті 70 КК України, остаточне покарання судді визначено шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим — у виді позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки з конфіскацією половини належного йому майна.

Ухвалою Апеляційної палати ВАКС від 8 січня 2026 року відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами на вирок від 2 грудня 2025 року.

З урахуванням наявності обвинувальних вироків, які набрали законної сили, Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду заяву Геннадія Молібоги про звільнення його з посади судді у відставку.

