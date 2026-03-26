Два вироки ВАКС: чому Вища рада правосуддя залишила без розгляду заяву судді Геннадія Молібоги

12:24, 26 березня 2026
Вища рада правосуддя відмовилася розглядати заяву про відставку судді Геннадія Молібоги.
Два вироки ВАКС: чому Вища рада правосуддя залишила без розгляду заяву судді Геннадія Молібоги
26 березня 2026 року на засіданні Вищої ради правосуддя було поновлено розгляд питання про звільнення Молібоги Геннадія Вікторовича з посади судді Дружківського міського суду Донецької області у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.

Як зазначила доповідач, член Вищої ради правосуддя Оксана Кваша, стосовно судді Молібоги, Вищим антикорупційним судом ухвалено два обвинувальні вироки за частиною 3 статті 368 КК України, а саме одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Вироком ВАКС від 16 грудня 2024 року суддю було визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 2 роки з конфіскацією 1/2 належного йому майна. Ухвалою Апеляційної палати ВАКС від 10 лютого 2026 року вирок змінено лише в частині стягнення процесуальних витрат на залучення експертів, в іншій частині його залишено без змін. Вирок та ухвала набрали законної сили.

Вироком ВАКС від 2 грудня 2025 року суддю також визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки з конфіскацією половини належного йому майна.

За сукупністю кримінальних правопорушень, з урахуванням правил призначення покарання на підставі частини 5 статті 70 КК України, остаточне покарання судді визначено шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим — у виді позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки з конфіскацією половини належного йому майна.

Ухвалою Апеляційної палати ВАКС від 8 січня 2026 року відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами на вирок від 2 грудня 2025 року.

З урахуванням наявності обвинувальних вироків, які набрали законної сили, Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду заяву Геннадія Молібоги про звільнення його з посади судді у відставку.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя поставила на паузу питання відставки судді Олега Суського через пріоритетну дисциплінарну скаргу

ВРП наголошує, що розгляд дисциплінарної скарги на дії судді є важливішим за його заяву про відставку

Парламентарі пропонують запровадити в Україні сімейне підприємництво та визнати його окремою формою зайнятості

У парламенті вважають, що  сімейне підприємництво сприятиме відновленню та розвитку економічного і людського потенціалів країни у повоєнний період

Два вироки ВАКС: чому Вища рада правосуддя залишила без розгляду заяву судді Геннадія Молібоги

Вища рада правосуддя відмовилася розглядати заяву про відставку судді Геннадія Молібоги.

Судді Олександр Зінченко та Світлана Ткачова офіційно пішли у відставку: рішення ВРП

Суддя Світлана Ткачова та суддя Олександр Зінченко офіційно завершили кар'єру: 26 березня ВРП одноголосно підтримала їхні заяви про відставку.

ВРП відсторонила суддю Ігоря Максимовича через підозру у хабарі за закриття справи

17 членів ВРП підтримали відсторонення судді Ігора Максимовича до травня 2026 року, попри аргументи захисту про відсутність ризиків.

