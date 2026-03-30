В Украине введут институт Национального докладчика: кто это и какая зарплата у сотрудников его службы

Кто такой Национальный докладчик и какие у него будут функции и полномочия.

Минсоцполитики обнародовало для общественного обсуждения проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно введения института Национального докладчика по вопросам противодействия торговле людьми и отдельных положений, регулирующих вопросы в этой сфере».

Им предусматриваются изменения в законы «О противодействии торговле людьми» и «О местном самоуправлении в Украине».

Целью принятия акта является введение института Национального докладчика по вопросам противодействия торговле людьми во исполнение международных обязательств Украины в этой сфере, а также упрощение доступа лиц, пострадавших от торговли людьми, к необходимой помощи путем предоставления возможности обращения с заявлением об установлении статуса по месту своего пребывания.

Национальный докладчик по вопросам противодействия торговле людьми определяется как независимое должностное лицо, уполномоченное проводить мониторинг деятельности государственных органов власти и органов местного самоуправления относительно выполнения ими требований законодательства по противодействию торговле людьми.

Национальный докладчик назначается на должность Кабинетом Министров Украины сроком на пять лет по результатам открытого конкурса, порядок проведения которого утверждается Кабинетом Министров Украины.

В отношении лиц, претендующих на занятие должности Национального докладчика, с их письменного согласия проводится специальная проверка.

Национальным докладчиком может быть лицо, являющееся гражданином Украины, проживающее в Украине последние пять лет, имеющее высшее образование по специальностям в сфере права, публичного управления, социальной работы, психологии или другим релевантным специальностям и/или профессиональный опыт в сфере противодействия торговле людьми, защиты прав человека или смежных сферах не менее двух лет.

Докладчик получит достаточно широкие полномочия. Он сможет:

участвовать в заседаниях Кабинета Министров Украины;

посещать без предварительного уведомления о времени и цели посещения учреждения помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми;

знакомиться с документами и получать их копии в органах государственной власти, органах местного самоуправления, объединениях граждан, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности, органах прокуратуры, включая дела, находящиеся в судах, в установленном законодательством порядке;

проверять состояние соблюдения законодательства в сфере противодействия торговле людьми субъектами, осуществляющими мероприятия в этой сфере, в том числе теми, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность и исполняют судебные решения;

получать информацию о состоянии рассмотрения судами дел по торговле людьми, в частности о количестве рассмотренных по существу дел, вынесенных приговоров и осужденных лицах.

Национальный докладчик будет ежегодно готовить по результатам проведенного мониторинга доклад/отчет, который подается Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины и обнародуется на официальных веб-страницах с соблюдением законодательства Украины об информации.

С целью реализации функции Национального докладчика по вопросам противодействия торговле людьми проектом акта предлагается создать службу Национального докладчика в составе 4 секторов/отделов с общей численностью штатных работников — 13 человек (1 руководитель службы, 4 руководителя секторов/отделов, 8 главных специалистов).

В частности, для выполнения задач предлагается такая ориентировочная структура:

сектор/отдел мониторинга выполнения законодательства центральными органами исполнительной власти (3 человека — руководитель и 2 главных специалиста);

сектор/отдел мониторинга выполнения законодательства местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления (4 человека — руководитель и 3 главных специалиста);

сектор/отдел мониторинга правоохранительных органов и анализа судебной практики (3 человека — руководитель и 2 главных специалиста);

сектор/отдел взаимодействия с общественными и международными организациями (2 человека — руководитель и 1 главный специалист).

Оплата труда работников службы Национального докладчика будет осуществляться в соответствии с Законом Украины «О государственной службе» и будет состоять из должностного оклада, надбавки за ранг государственного служащего, надбавки за выслугу лет, месячной или квартальной премии, денежной помощи, выплачиваемой при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и других доплат, предусмотренных законами Украины.

Ориентировочный годовой фонд оплаты труда составит на одного работника:

руководитель службы Национального докладчика (категория Б, IV (четвертый) руководящий уровень: должностной оклад 63797 грн. + надбавка за ранг 800 грн. + премия 19139,10 грн. (30%) + надбавка за выслугу лет 19139,10 грн. (30%) *12 месяцев = 1 234 502,40 грн. + 83736,10 грн. (денежная помощь) = 1 318 238,50 грн. в год;

руководитель сектора/отдела (категория Б, VI (шестой) руководящий уровень: должностной оклад 49321 грн. + надбавка за ранг 800 грн + премия 14796,40 грн. (30%) + надбавка за выслугу лет 14796,40 грн. (30%) *12 месяцев = 956565,60 грн. + 64917,40 грн. (денежная помощь) = 1 021 483 грн. в год;

главный специалист (категория В, VII (высший) профессиональный уровень: должностной оклад 37939 грн. + надбавка за ранг 500 грн + премия 11381,70 грн. (30%) + надбавка за выслугу лет 11381,70 грн. (30%) *12 месяцев = 734 428,80 грн. + 49 820,70 грн. (денежная помощь) = 784 249,50 грн. в год.

Содержание Службы Национального докладчика обойдется бюджету ориентировочно:

1 318 238,50 грн. (руководитель службы Национального докладчика) + 4 085 932 грн. (1 021 483 грн. * 4 руководителя секторов/отделов) + 6 273 996 грн. (784 249,50 грн. * 8 главных специалистов) = 11 678 166,50 грн. в год.

К работе в службе будут привлекаться специалисты разных специальностей с соблюдением равного представительства мужчин и женщин и национальных меньшинств, имеющие соответствующее образование и/или профессиональный опыт.

Проект акта предусматривает также предоставление полномочий органам местного самоуправления в сфере противодействия торговле людьми, в частности участие в процедуре установления статуса лица, пострадавшего от торговли людьми. Это обусловлено необходимостью упрощения доступа пострадавших к помощи.

На сегодня органы местного самоуправления участвуют в мероприятиях по предотвращению торговли людьми, однако не имеют полномочий принимать заявления о предоставлении статуса пострадавшего, что усложняет доступ к помощи, особенно для жителей удаленных территорий.

Лицо, считающее себя пострадавшим от торговли людьми, имеет право обратиться по месту пребывания в соответствующие органы власти или местного самоуправления с заявлением об установлении статуса, а также в органы Национальной полиции для защиты прав и свобод.

Решение о предоставлении статуса не должно превышать 45 рабочих дней со дня подачи заявления.

В случае отказа решение может быть обжаловано в административном или судебном порядке.

Срок действия статуса может быть продлен при необходимости, но не более чем на два года.

Несмотря на сильный текст законопроекта, существуют объективные риски его реализации:

-ресурсный дефицит;

- конфликт интересов при назначении;

- ограничения доступа к информации из-за тайны следствия.

Ускорение принятия закона связано не только с евроинтеграцией, но и с необходимостью выполнения Директивы (ЕС) 2024/1712, согласно которой национальные докладчики должны быть созданы до середины 2026 года.

Кроме того, отчеты группы экспертов Совета Европы GRETA указывают на невыполнение Украиной требований Конвенции о противодействии торговле людьми в части создания института национальных докладчиков.

Автор: Тарас Лученко

