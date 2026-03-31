Отмена порога, налог при оплате и освобождение от НДС посылок до 45 евро: Кабмин одобрил реформу
Как уже писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины 30 марта 2026 года одобрил пакет из трёх законопроектов, среди которых «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций электронной торговли налогом на добавленную стоимость».
Законопроект является частью системной реформы, которая, по позиции Министерства финансов, направлена на детенизацию экономики, выравнивание условий конкуренции и гармонизацию законодательства с правом ЕС и стандартами ОЭСР.
Основное направление — интеграция электронных платформ в систему администрирования НДС.
Ключевые изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения операций электронной торговли налогом на добавленную стоимость
Новые определения: закрепление роли электронных платформ
Вводится новая категория лиц — те, кто осуществляет деятельность по правилам дистанционной продажи товаров.
К этой категории прямо отнесены:
- предприятие электронного интерфейса;
- посредник такого предприятия.
При этом законопроектом не формируется автономного определения этих понятий в Налоговом кодексе, а отсылает к Таможенному кодексу Украины.
Отдельно детализируется понятие «поставка товаров», которое охватывает не только классическую продажу, но и передачу права распоряжения, обмен, дарение и передачу по решению суда, передачу материальных активов по договорам финансового лизинга.
Также уточняется, что к товарам относятся электрическая и тепловая энергия, газ, вода, воздух, охлаждение и кондиционирование.
Новые плательщики налога и ответственные лица
Проектом предлагается определить, что при ввозе товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях обязанность по начислению и уплате НДС возлагается на оператора почтовой связи или экспресс-перевозчика.
Также проектом устанавливается, что в случае дистанционной продажи товаров ответственным лицом является предприятие электронного интерфейса.
Дополнительно предусматривается, что если такое предприятие является нерезидентом, обязанность переходит к посреднику, определённому таким предприятием.
Проект фактически создаёт новую конструкцию плательщика НДС.
Таким образом, плательщик НДС больше не ограничивается продавцом или импортером — появляется функциональный плательщик в зависимости от модели операции.
Объект налогообложения
Проектом предлагается включить в объект налогообложения поставку товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины, в частности товаров, фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, если они поступают физическому лицу через международные отправления.
Место поставки товаров: новое правило для e-commerce
Проектом устанавливается специальное правило, согласно которому местом поставки товаров, ввезённых в рамках дистанционной продажи, признаётся место их нахождения на момент завершения доставки получателю — физическому лицу.
Фактически проект вводит специальную норму для дистанционной продажи.
Это правило отходит от классических подходов определения места поставки и привязывает его к логистическому завершению операции.
Момент возникновения налоговых обязательств
Проектом предлагается определить, что датой возникновения налоговых обязательств в случае дистанционной продажи является дата получения средств предприятием электронного интерфейса.
Отдельно предусмотрено, что в случае нерезидентного электронного интерфейса база налогообложения и сумма налога определяются в иностранной валюте (евро или доллар США).
Датой возникновения обязательств при импорте через почтовые отправления является подача таможенной декларации.
Пересмотр льгот и освобождений
Проектом предусматривается исключение норм, которые устанавливали необложение ввоза товаров до 150 евро.
Вместо этого вводится новый подход:
- освобождение для товаров, приобретённых по правилам дистанционной продажи;
- отдельное освобождение для товаров стоимостью до 45 евро.
Это означает, что сама категория «мелких посылок» больше не исключается из налогообложения.
Налоговый кредит и налоговые накладные
Проектом предлагается предоставить лицам, осуществляющим дистанционную продажу товаров, право на формирование налогового кредита.
Также устанавливается обязанность составлять налоговые накладные по таким операциям.
Фактически платформы приравниваются к классическим плательщикам НДС.
Валютные правила
Проектом уточняется, что для определения налоговых обязательств применяется официальный курс валюты, установленный на момент подачи таможенной декларации.
Проектом предлагается детализировать применение валютного курса:
- для таможенных платежей и НДС при импорте применяется курс НБУ на 0 часов дня подачи таможенной декларации;
- отдельно уточняется применение курса для операций дистанционной продажи товаров.
Также вводится специальное правило определения налоговых обязательств для операций, связанных с электронной торговлей.
Коллизии и потенциальные зоны риска
- Двойная модель уплаты НДС
С одной стороны, проектом предусматривается уплату НДС платформой на этапе оплаты.
С другой — сохраняется механизм, при котором налог может быть взыскан оператором доставки при ввозе.
Отсутствие четкого механизма проверки факта уплаты НДС платформой может привести к повторному начислению налога при таможенном оформлении.
- Временной разрыв между оплатой и импортом
Дата возникновения НДС — получение средств платформой, тогда как таможенные процедуры привязаны к фактическому ввозу товара. То есть НДС может возникать раньше фактического ввоза товара.
Это может создавать временной разрыв между налоговыми и таможенными событиями.
- Взаимодействие с налоговым кредитом
Платформы получают право на налоговый кредит. Но не детализирован источник формирования такого кредита в модели, где платформа фактически не является собственником товара, и не урегулировано соотношение с поставщиком (продавцом).
- Новый порог 45 евро
Снижение порога освобождения требует четкого разграничения коммерческих и некоммерческих отправлений.
Освобождение до 45 евро привязано к некоммерческому характеру отправления. Однако критерии «личного использования» остаются оценочными.
Существует риск субъективного решения таможенных органов и потенциальные судебные споры.
- Зависимость от Таможенного кодекса
Ключевые определения вынесены за пределы Налогового кодекса, что создает риск различного толкования.
То есть может существовать риск различного толкования норм в налоговом и таможенном регулировании.
Таким образом, новый законопроект фактически «перепрошивает» логику НДС в сфере онлайн-торговли: налог «встраивается» в сам процесс покупки, а ключевым плательщиком становится не тот, кто ввозит или получает товар, а тот, кто контролирует транзакцию — платформа или оператор доставки. В результате государство получает инструмент для охвата массового импорта мелких товаров, который ранее выпадал из налогообложения, а рынок — более унифицированные правила игры с иностранными продавцами. В то же время конструкция остаётся сложной из-за параллельных моделей уплаты и пересечения налоговых и таможенных моментов, что делает практическую реализацию ключевым вызовом этой реформы.
