Налог на посылки из-за границы: правительство предлагает отменить порог в 150 евро

Кабинет Министров 30 марта одобрил пакет из трех законопроектов, которые предусматривают изменения в Налоговый кодекс и законодательство о банках. Речь идет, в частности, о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах с цифровых платформ, новых правилах налогообложения электронной торговли и продлении уплаты военного сбора.

Одним из ключевых нововведений является введение НДС на импортные товары, поступающие в международных почтовых и экспресс-отправлениях, независимо от их стоимости. Сейчас налогообложение применяется только к посылкам свыше 150 евро, однако правительство предлагает отменить этот порог.

По мнению правительства, предложенные изменения решают следующие проблемы:

украинский бизнес получает равные конкурентные условия с иностранными продавцами, товары которых не облагаются НДС и фактически имеют налоговое преимущество;

устранение схем занижения таможенной стоимости для уклонения от уплаты налогов (то есть детенизация экономики);

увеличение поступлений в государственный бюджет для финансирования сопротивления агрессору.

Согласно положениям законопроекта, с 1 января 2027 года предлагается применять НДС к импортируемым товарам независимо от их стоимости. Начисление НДС будет осуществляться автоматически и включаться в цену еще на этапе покупки товара на маркетплейсе.

Некомерческие отправления стоимостью до 45 евро облагаться налогом не будут (это подарки или вещи для личного или семейного пользования получателем).

Изменения предусматривают:

введение специальных правил налогообложения дистанционной продажи товаров (кроме подакцизных), суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, с территории другой страны на таможенную территорию Украины получателю — физическому лицу, которое приобрело такие товары через электронный интерфейс;

определение электронных платформ ответственными за начисление и уплату НДС;

введение освобождения от НДС для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро (при условии, что такие товары направляются отправителем получателю без какой-либо оплаты, предназначены для личного или семейного использования получателем, их характеристики и количество не указывают на то, что они ввозятся с какой-либо коммерческой целью).

Также будет предусмотрено избежание двойного налогообложения и предотвращение уклонения от уплаты налогов.

По мнению правительства, эти изменения выровняют условия ведения хозяйственной деятельности для украинского и иностранного бизнеса за счет единых правил налогообложения.

Как поясняют в Кабмине, специальные правила налогообложения дистанционной продажи товаров будут предусматривать, что оператор электронной платформы (украинский или иностранный) сразу при продаже товара включит в его стоимость соответствующую сумму НДС и затем перечислит эту сумму непосредственно в украинский бюджет. Для покупателя товара механизм получения отправления не изменится — товар будет доставлен логистическим оператором по его адресу. В случае отказа от получения товара, например из-за повреждения в пути или по другим причинам, товар будет возвращаться отправителю, а средства, включая НДС, будут возвращены покупателю оператором электронной платформы.

В то же время сохранятся и действующие на сегодня механизмы, при которых НДС в украинский бюджет может уплатить непосредственно получатель. Если электронная платформа продала товары без НДС, логистический оператор сможет доставить такие товары получателю, получить с него соответствующую сумму НДС и перечислить ее непосредственно в бюджет.

«Методы “отправителя” и “получателя”, о которых шла речь выше, полностью исключают контакт человека, купившего товары на электронной платформе, с таможней, однако возлагают на операторов электронных платформ и логистических операторов определенную дополнительную административную нагрузку», — отметили в Минфине.

В настоящее время в правительстве сообщили, что уже работают с задействованными в этом процессе операторами для обеспечения внедрения максимально удобного для граждан сервиса.

