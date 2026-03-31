Правительство хочет урегулировать выплату дивидендов в госкомпаниях после принудительного отчуждения активов

Законопроектом предлагается уточнить порядок выплаты дивидендов в государственных компаниях с активами, полученными в результате принудительного отчуждения.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины 27 марта обнародовало для общественного обсуждения проект закона, который должен урегулировать выплату дивидендов в государственных компаниях после принудительного отчуждения активов.

Необходимость внесения изменений связана с тем, что в законодательстве возникла правовая неопределенность относительно порядка выплаты дивидендов в хозяйственных обществах с государственным участием, в частности в случаях, когда корпоративные права государства приобретены в результате принудительного отчуждения имущества во время военного положения. В настоящее время действующая редакция статьи 11 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности» предусматривает несколько подходов к распределению прибыли, что создаёт риск двойного начисления дивидендов и различного толкования нормы.

В чём заключается проблема

Сейчас действующее законодательство фактически объединяет две разные модели распределения прибыли в государственном секторе. Основанием для подготовки изменений стала действующая редакция закона, которая после внесения изменений в 2024 году (закон № 3706 от 09.05.2024) одновременно регулирует несколько механизмов распределения прибыли в госсекторе.

В частности, статья 11 предусматривает:

обязательное распределение консолидированной прибыли для обществ, где государству принадлежит 50% и более акций (долей) и которые составляют консолидированную финансовую отчётность;

выплату дивидендов такими обществами напрямую в государственный бюджет с учётом показателей дочерних предприятий;

отдельный порядок для компаний, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, приобретённые через принудительное отчуждение или изъятие имущества в условиях военного положения — они также обязаны выплачивать дивиденды напрямую в госбюджет в установленные сроки.

Кроме того, установлена обязанность дочерних предприятий, включённых в консолидированную отчётность, распределять прибыль и, в случае принятия решения о выплате, перечислять дивиденды напрямую материнской компании.

В результате возникает ситуация правовой неопределённости относительно базы начисления и источника выплаты дивидендов, а также необходимость законодательного уточнения для устранения выявленной коллизии и обеспечения единого подхода к распределению прибыли в системе государственного сектора экономики.

Почему возникла необходимость изменения законодательства

Кабинет Министров Украины разработал законопроект, который вносит точечные изменения в статью 11 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности». Цель документа — устранение неоднозначного толкования норм о выплате дивидендов в хозяйственных обществах, где государственные корпоративные права были приобретены в результате принудительного отчуждения или изъятия имущества во время военного положения.

Законопроект появился как ответ на необходимость:

устранить двойное толкование объекта начисления дивидендов;

разграничить консолидированную прибыль и индивидуальную базу начисления;

чётко определить, что дивиденды начисляются именно на государственную долю в уставном капитале, а не на весь совокупный финансовый результат группы;

урегулировать особенности выплат по активам, полученным в результате принудительного отчуждения во время военного положения.

Что меняет законопроект

Проект закона предусматривает внесение изменений в часть пятую статьи 11 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности», касающихся уточнения порядка выплаты дивидендов.

Во втором предложении абзаца пятого предлагается после слов «у таком случае выплата дивидендов» дополнить норму уточнением, что речь идёт о дивидендах, начисленных на государственную долю в уставном капитале. Кроме того, в абзаце седьмом после слов «выплачивают дивиденды» предлагается уточнить, что имеются в виду дивиденды, начисленные на государственную долю в уставном капитале, приобретённую в результате принудительного отчуждения или изъятия имущества.

Ключевой эффект изменений заключается в детализации и унификации правового регулирования без пересмотра самой системы распределения прибыли. Это должно обеспечить более однозначное применение нормы на практике и снизить риски различного толкования положений закона.

