Верховный Суд подтвердил право АРМА распоряжаться прибылью арестованных компаний

Верховный Суд подтвердил законность решений общих собраний, принятых по особой процедуре АРМА, заблокировав возможность обжалования со стороны собственников

В условиях растущей необходимости в борьбе с коррупцией, институт управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, превратился в важный элемент национальной безопасности. Однако выявление незаконно нажитого имущества — лишь первый шаг. Крайне важно внедрять эффективное управление такими активами, чтобы сохранить их экономическую ценность и наладить действенные инструменты реализации такого имущества.

Механизм управления арестованными активами требует от управителя согласовывать ключевые решения с собственником, однако реалии войны внесли свои коррективы, поскольку это правило создавало ситуацию, когда собственник, часто — представитель страны-агрессора или лицо, связанное с уголовным производством, мог фактически блокировать работу предприятия, не предоставляя согласия на голосование.

На законодательном уровне были внедрены механизмы, позволяющие управлять активами без согласия собственника в исключительных случаях, предусмотренных статьей 21-1 Закона № 772-VIII «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений». Последние решения судов свидетельствуют о смещении акцента в пользу общественного интереса и соблюдении новых законодательных правил относительно права государства на оперативное управление стратегическими активами без обязательного согласования действий с собственником.

Постановление Верховного Суда от 17 февраля 2026 года по делу № 910/9909/24 — пример применения статьи 21-1 Закона об АРМА во время исключительной процедуры. Верховный Суд в составе коллегии Кассационного хозяйственного суда подтвердил, что в случае если акции переданы в управление АРМА по исключительной процедуре, то управитель самостоятельно реализует все корпоративные права — без согласования с собственником и без права собственника обжаловать решения собрания.

Обстоятельства дела

Нидерландская компания владеет 10% акций добывающей компании. В 2023 году акции добывающей компании были арестованы в уголовном производстве и переданы управителю по исключительной процедуре, включая 10% долю компании из Нидерландов. 25 июня 2024 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение о распределении прибыли 2023 года: 831,2 млн грн — на выплату дивидендов непосредственно управителю, а остальная часть прибыли осталась нераспределенной.

Нидерландская компания обжаловала эти решения, утверждая, что как собственник акций имеет право на часть прибыли за период до передачи в управление, а управитель не имел права голосовать без ее согласования.

Истец настаивал, что управитель не приобретает права собственности на акции. Однако Хозяйственный и апелляционный хозяйственный суд отказали в иске. Верховный Суд 17 февраля 2026 года оставил решения без изменений, отметив, что право собственности формально остается за акционером, а правомочность по пользованию и распоряжению правами по акциям временно переходит к управителю.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд указал, что действие абзаца 5 ч. 7 ст. 21 Закона об АРМА относительно обязанности согласовывать действия с собственником не распространяется на управление активами в исключительных случаях.

Наличие определения следственного судьи об аресте корпоративных прав, то есть доли в уставном капитале или акций, с установлением запрета осуществлять учетные операции о внесении изменений в систему депозитарного учета в отношении этих акций и их передачу в управление АРМА означает, что собственник акций временно не может распоряжаться ими по своему усмотрению и ограничен в правах по ним.

Верховный Суд подтвердил, что в случае риска сбоя или прерывания функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, государство имеет право действовать максимально оперативно, игнорируя интересы собственников арестованных активов.

Истец также утверждал, что имеет право на дивиденды за период до передачи активов в управление. Однако Верховный Суд пришел к выводу, что решение о распределении прибыли принимается общим собранием, где голосует тот, кто владеет правами по акциям на момент собрания. Поскольку на дату собрания правами владел управитель, распределение дивидендов происходило на законных основаниях.

Кроме того, Верховный Суд разграничил механизм классического управления и управления по исключительной процедуре. По общему правилу статьи 21 Закона об АРМА, управитель действительно должен получать согласие собственника активов или акционера для реализации корпоративных прав. В то же время в случаях, определенных правительством, управитель действует полностью самостоятельно. Это означает, что механизмы корпоративного контроля для предыдущего собственника временно на паузе. Собственник арестованных акций лишается права принимать участие в общем собрании акционеров, и до момента отмены ареста не имеет права обжаловать решения, принятые управителем на собрании.

Такие меры применяются преимущественно к активам, имеющим критическое значение для жизнедеятельности страны, например, в отношении активов газодобывающих компаний, компаний, в активах которых есть генерирующие мощности, или стратегических заводов.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил, что в исключительных ситуациях интересы государства и безопасность имеют приоритет над частными интересами собственников арестованных активов. Это решение фактически демонстрирует действие особого порядка управления стратегическими объектами — если процедура назначения управителя была соблюдена, его право принимать ключевые корпоративные решения без согласия собственника признается законным.

