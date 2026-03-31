Государственная программа поддержки для социального бизнеса может лишить благотворительные фонды статуса неприбыльности

Новый законопроект обещает льготы и господдержку для социально ответственного бизнеса.

Социальное предпринимательство сегодня — это уже не просто модный термин. Уровень развития социального предпринимательства в странах Европейского Союза уже достиг той планки, когда может считаться одним из важных элементов современной экономики. В ЕС этот сектор уже обеспечивает более 13,6 миллиона рабочих мест. Для Украины, переживающей последствия полномасштабной войны и готовящейся к послевоенному восстановлению, развитие бизнеса, направленного на трудоустройство людей с инвалидностью, социальную интеграцию ветеранов, экологические проекты и поддержку общин на деоккупированных территориях, также приобретает колоссальное значение.

Именно поэтому Верховная Рада рассматривает законопроект № 14156, который дает законодательное определение социальному предпринимательству и распространяет на него все виды государственной поддержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса. Однако, как это часто случается с громкими реформами, ключевые вызовы кроются в деталях проекта — прежде всего в обеспечении надлежащей юридической определенности и согласованности терминологии в законодательстве.

Новое определение социального предпринимательства

Инициатива не предусматривает создания новой организационно-правовой формы бизнеса. Вместо этого она вводит четкое определение социального предпринимательства через изменения в Закон о развитии малого и среднего предпринимательства.

Согласно новой редакции, субъектами социального предпринимательства могут быть любые представители МСП — физические лица-предприниматели или юридические лица, деятельность которых направлена на достижение общественно полезных результатов, решение социальных проблем или удовлетворение потребностей отдельных категорий населения. В то же время закон прямо предусматривает возможность получения прибыли, подчеркивая, что социальное предпринимательство сочетает бизнес-модель с социальной миссией.

Однако, как отметили в Главном научно-экспертном управлении аппарата Верховной Рады Украины, документ вводит термин «общественно полезные результаты», но не дает механизма их оценки. Не определено, кто и как будет определять, является ли деятельность предприятия достаточно социальной для получения льгот? Без четких критериев возникает риск субъективизма со стороны чиновников и потенциальных злоупотреблений для получения государственной помощи.

Напомним, что к субъектам малого предпринимательства относятся ФЛП и юрлица с количеством работников до 50 человек и годовым доходом до 10 млн евро. А к субъектам среднего предпринимательства относятся ФЛП и юрлица с количеством от 50 до 250 работников и доходом от 10 до 50 млн евро.

По мнению экспертов, определение социального предпринимательства только как части МСП преждевременно. Возникает вопрос: почему крупный бизнес не может быть социальным? Многие крупные корпорации имеют мощные социальные миссии, но по этому закону они остаются вне зоны специального статуса.

Государственная поддержка

Законопроект значительно расширяет систему государственной поддержки, распространяя на социальные предприятия практически все инструменты, которые сегодня применяются для развития малого и среднего бизнеса. Соответствующие изменения предусматривают, что органы власти — от Кабинета Министров до местных администраций — должны учитывать потребности социального предпринимательства при реализации программ поддержки МСП.

Среди ключевых направлений поддержки предусмотрены финансовые инструменты, в частности частичная компенсация процентных ставок по кредитам, предоставление государственных гарантий и поручительств, а также микрокредитование для начала собственного дела. Кроме того, социальные предприятия смогут получать инфраструктурную поддержку через доступ к бизнес-инкубаторам, технопаркам и консультативным центрам. Документ также предусматривает содействие выходу таких предприятий на международные рынки и разработку специализированных образовательных программ для подготовки кадров в сфере социального бизнеса.

Относительно государственной поддержки бизнеса через реализацию образовательных программ специалисты подчеркивают, что в соответствии с Законом Украины «Об образовании» образовательные программы должны разрабатываться на основе стандартов образования соответствующего уровня, что требует дополнительного согласования формулировок в документе.

Кроме того, проект предлагает дополнить Закон «О государственной помощи субъектам хозяйствования» новой целью — содействием развитию социального предпринимательства. Однако эксперты замечают, что правила предоставления государственной помощи уже урегулированы положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которые определяют допустимые категории такой поддержки. С учетом этого вопрос предоставления помощи социальным предприятиям может быть урегулирован на подзаконном уровне через последующее установление соответствующих критериев Кабинетом Министров Украины.

Изменения в смежные законы

Законопроект также предусматривает изменения в ряд смежных законов, которые должны создать правовую основу для развития социального предпринимательства. В частности, в законодательство о государственной помощи субъектам хозяйствования добавляется новая цель — содействие развитию социального предпринимательства.

В то же время изменения в закон об общественных объединениях позволяют общественным организациям напрямую осуществлять предпринимательскую деятельность в статусе субъектов социального предпринимательства.

Аналогичные возможности предусмотрены и для благотворительных организаций: соответствующие изменения в закон о благотворительной деятельности предоставляют им право осуществлять предпринимательскую деятельность без цели получения прибыли, что способствует достижению их уставных целей, в том числе предпринимательскую деятельность как субъекта социального предпринимательства.

То есть проект заменяет в Законе о благотворительной деятельности термин «хозяйственная деятельность» на «предпринимательская деятельность без цели получения прибыли». Однако, согласно действующему законодательству, само понятие предпринимательства по определению предполагает цель получения прибыли.

Внедрение термина предпринимательская деятельность без цели прибыли, по мнению специалистов ГНЭУ, создает искусственный правовой оксиморон, который противоречит принципам регулирования деятельности юридических лиц в переходный период. Если благотворительная организация начнет осуществлять предпринимательскую деятельность, это может стать основанием для лишения ее налоговых льгот, а возможность получения прибыли создает лазейку для коммерциализации благотворительного сектора, что противоречит его общественной миссии. Таким образом, введение статуса социального предпринимателя для благотворительных фондов нуждается в более детальной доработке.

Как мы видим, изменения крайне важны для социальных предприятий, которые смогут получить узаконенный статус и право на государственное финансирование и кредитование. Тем не менее отсутствие четких критериев определения социальных проблем и механизмов измерения общественного эффекта деятельности предприятий создает риск того, что нормы нового Закона останутся декларативными.

