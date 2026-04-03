  1. Публикации
  2. / В Украине

Правительство будет проверять бизнес, который предоставляет услуги ветеранам для занятий спортом, после сообщений от граждан или СМИ

10:00, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство определило порядок проверок бизнеса и действий при нарушениях в программе целевого использования средств для ветеранов на занятия спортом.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял постановление от 30 марта 2026 года № 407, которой внесены изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны помощи для занятий физической культурой и спортом.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно постановлению Кабмина, усиливается контроль за спортивными учреждениями, которые работают в программе и предоставляют услуги участникам боевых действий и людям с инвалидностью вследствие войны за счет государственной помощи. В частности, вводятся проверки таких учреждений, а в случае выявления нарушений — их могут временно отстранить от участия в программе или вернуть только после подтверждения отсутствия нарушений. Речь идет о создании в Министерстве по делам ветеранов специальной комиссии для проверки поставщиков услуг в рамках проекта. Эта комиссия будет осуществлять контроль за тем, как используется помощь, предоставленная для занятий спортом участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны, а также проверять соблюдение установленных требований.

В случае выявления или поступления информации о возможных нарушениях комиссия рассматривает материалы и передает их в правоохранительные органы. Также определен механизм временного приостановления участия субъектов хозяйствования в проекте и порядок его возобновления после подтверждения отсутствия нарушений или закрытия соответствующих производств.

Проверки и контроль

Согласно изменениям, Минветеранов создает комиссию для проверки субъектов хозяйствования, участвующих в реализации экспериментального проекта.

  • комиссия формируется из должностных лиц Минветеранов;
  • действует как вспомогательный консультативно-совещательный орган;
  • проверяет соблюдение требований Порядка относительно целевого использования помощи;
  • передает материалы правоохранительным органам в случае выявления нарушений.

Выявление нарушений осуществляется путем анализа сообщений, поступающих из любых источников (обращения граждан, правоохранительные органы, информация в СМИ и т. д).

Проверка касается недопущения выдачи наличных или безналичных средств вместо предоставления услуг, продажи товаров вместо предусмотренных услуг, а также оказания услуг с нарушением установленных сфер деятельности и кодов Merchant Category Code (MCC).

В случае поступления информации о возможных нарушениях или их выявления комиссия в течение 14 рабочих дней рассматривает материалы и передает их в орган досудебного расследования. Минветеранов принимает решение о временном приостановлении участия субъекта хозяйствования в проекте в течение 7 рабочих дней после получения выписки из Единого реестра досудебных расследований или иного подтверждения внесения соответствующих сведений, после чего информация о таком субъекте вносится в перечень недобросовестных поставщиков услуг, а о принятом решении уведомляются сам субъект хозяйствования и АО «Ощадбанк».

Участие субъекта хозяйствования может быть возобновлено при условии подачи заявления и предоставления копии решения о закрытии уголовного производства или оправдательного приговора суда, вступившего в законную силу. Решение о возобновлении принимается в течение 7 рабочих дней, после чего информация о субъекте исключается из перечня недобросовестных поставщиков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес СМИ правительство ветераны Кабинет Министров Украины спорт медиа

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]