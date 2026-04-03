Уряд перевірятиме бізнес, що надає послуги ветеранам на заняття спортом, після повідомлень від громадян чи ЗМІ

10:00, 3 квітня 2026
Уряд визначив порядок перевірок бізнесу та дій у разі порушень у програмі щодо цільова використання коштів для ветеранів на заняття спортом.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 30 березня 2026 року № 407, якою внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни допомоги для занять фізичною культурою та спортом.

Згідно з постановою Кабміну, посилюється контроль за спортивними закладами, які працюють у програмі та надають послуги учасникам бойових дій і людям з інвалідністю внаслідок війни за рахунок державної допомоги. Зокрема, вводяться перевірки таких закладів, а у разі виявлення порушень — їх можуть тимчасово відсторонити від участі в програмі або повернути назад лише після підтвердження відсутності порушень. Йдеться про створення у Міністерстві зі справ ветеранів спеціальної комісії для перевірки надавачів послуг у межах проєкту. Ця комісія здійснюватиме  контроль за тим, як використовується допомога надана для занять спортом учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, та перевірятиме дотримання встановлених вимог.

У разі виявлення або надходження інформації про можливі порушення комісія розглядає матеріали та передає їх до правоохоронних органів. Також визначено механізм тимчасового зупинення участі суб’єктів господарювання в проєкті та порядок її поновлення після підтвердження відсутності порушень або закриття відповідних проваджень.

Перевірки та контроль

Згідно зі змінами, Мінветеранів створює комісію для перевірки суб’єктів господарювання, які беруть участь у реалізації експериментального проєкту.

  • комісія формується з посадових осіб Мінветеранів;
  • діє як допоміжний консультативно-дорадчий орган;
  • перевіряє дотримання вимог Порядку щодо цільового використання допомоги;
  • передає матеріали правоохоронним органам у разі виявлення порушень.

Виявлення порушень здійснюватиметься шляхом аналізу повідомлень, що надходять із будь-яких джерел (звернення громадян, правоохоронні органи, інформація в медіа тощо).

Перевірка стосується недопущення видачі готівки або безготівкових коштів замість надання послуг, продажу товарів замість передбачених послуг, а також надання послуг із порушенням встановлених сфер діяльності та кодів Merchant Category Code (MCC).

У разі надходження інформації про можливі порушення або їх виявлення комісія протягом 14 робочих днів розглядає матеріали та передає їх до органу досудового розслідування. Мінветеранів приймає рішення про тимчасове зупинення участі суб’єкта господарювання у проєкті протягом 7 робочих днів після отримання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань або іншого підтвердження внесення відповідних відомостей, після чого інформація про такого суб’єкта вноситься до переліку недобросовісних надавачів послуг, а про прийняте рішення повідомляються сам суб’єкт господарювання та АТ «Ощадбанк».

Участь суб’єкта господарювання може бути поновлена за умови подання заяви та надання копії рішення про закриття кримінального провадження або виправдувального вироку суду, що набрав законної сили, при цьому рішення про поновлення ухвалюється протягом 7 робочих днів і після цього інформація про суб’єкта виключається з переліку недобросовісних надавачів.

Стрічка новин

