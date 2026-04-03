Продажа, дарение или взнос в уставный капитал: когда совладельцы не имеют преимущественного права на долю

Минюст рассказал, когда не требуется согласие других совладельцев на отчуждение своей доли.

Вопрос распоряжения общим имуществом часто становится источником конфликтов между совладельцами. Ведь нередко у кого-то из совладельцев возникает необходимость в получении денежных средств за свою долю. Соответственно, возникает и вопрос: может ли один из собственников отчуждать свою долю без согласия других?

Закон допускает самостоятельное распоряжение долей, однако одновременно устанавливает механизм преимущественного права покупки для других совладельцев. Так, украинское законодательство различает два основных вида такой собственности: общая долевая (с определением долей каждого) и общая совместная (без определения долей). Важно отметить, что каждый совладелец владеет не долей имущества в натуре, а долей в праве собственности на общее имущество в целом.

Если в общей совместной собственности распоряжение имуществом осуществляется по согласию всех совладельцев, то в общей долевой собственности преобладает другой принцип — принцип самостоятельного распоряжения своей долей. Однако эта свобода распоряжения не является абсолютной и ограничена интересами других участников общей собственности через институт преимущественного права.

Требуется ли согласие совладельцев на продажу доли – разъяснение Минюста

Согласно статье 361 Гражданского кодекса Украины, совладелец имеет право самостоятельно распорядиться своей долей в праве общей долевой собственности — продать, подарить или завещать ее без согласия других собственников.

В то же время закон требует соблюдения процедуры преимущественного права покупки: перед продажей постороннему лицу собственник обязан письменно предложить долю другим совладельцам по той же цене и на тех же условиях. В соответствии с положениями ГКУ, у совладельцев есть один месяц для покупки доли в случае недвижимого имущества и десять дней — для движимого.

Надежным способом уведомления считается передача заявления через нотариуса, который подтверждает факт информирования, а если приобрести долю желают несколько совладельцев, продавец имеет право самостоятельно выбрать покупателя.

Если же другие совладельцы отказались от осуществления преимущественного права покупки или не осуществят это право в течение определенного срока, продавец имеет право продать свою долю другому лицу.

Судебная практика: внесение доли в уставный капитал

Важным для практики является вывод Верховного Суда от 17 мая 2022 года по делу № 520/2224/19-ц. В этом кейсе двое совладельцев внесли свои доли в нежилом здании в уставный капитал новосозданного ООО в обмен на корпоративные права. Третий совладелец пытался через суд перевести на себя права покупателя, утверждая, что это был договор мены, на который распространяется преимущественное право покупки.

Верховный Суд пришел к выводу, что преимущественное право совладельцев действует исключительно в случае продажи доли. Преимущественное право не существует в случаях отчуждения доли иным путем, таким как заключение договоров мены, дарения, ренты, пожизненного содержания, наследственного договора или внесения вклада в уставный капитал.

Внесение имущества в уставный капитал является специфической сделкой, в результате которой имущество становится собственностью общества, а бывший собственник приобретает корпоративные права (ст. 115, 167 ХК Украины, ст. 12–13 Закона «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»). Именно поэтому нормы о преимущественном праве покупки в соответствии со статьей 362 ГК здесь не применяются.

Это не классическая продажа и не мена в чистом виде, поскольку правовая связь между участником и обществом не прекращается, то есть участник сохраняет право на часть активов при ликвидации.

Положения ст. 362 ГК Украины имеют специальный характер и применяются исключительно к купле-продаже.

Эта постановление закрепило важную практику: совладельцы не могут блокировать внесение доли в уставный капитал ООО путем ссылки на преимущественное право покупки. Для защиты своих интересов совладельцы могут использовать другие способы, например, признание сделки недействительной при наличии оснований, обжалование регистрационных действий или иск о разделе имущества, но не механизм перевода прав по ст. 362 ГК Украины.

То есть правовой режим общей долевой собственности в Украине предусматривает приоритет права собственника на распоряжение своей долей над интересами других совладельцев, за исключением случаев продажи. В такой ситуации продавец обязан соблюсти процедуру преимущественного права покупки — уведомить совладельцев о намерении продажи и его условиях, в том числе путем нотариального уведомления.

В то же время преимущественное право не дает совладельцам возможности запретить отчуждение доли, а лишь позволяет приобрести ее на тех же условиях, что и посторонний покупатель. При этом другие способы отчуждения — дарение, внесение доли в уставный капитал или договор мены — не подпадают под механизм преимущественного права.

