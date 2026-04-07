Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины 6 апреля утвердил заключение на проект закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» относительно усовершенствования законодательного урегулирования отдельных положений функционирования Конституционного Суда Украины и установления дисциплинарной ответственности судей Конституционного Суда Украины», внесенный народным депутатом Украины Дырдиным М.Е. и другими (регистр. № 14321).

Одной из ключевых новелл проекта является предложение дополнить Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» новой статьей 72¹. Она предусматривает, что интересы парламента в суде представляет Постоянный представитель — народный депутат, который может просить спикера ВРУ привлекать к процессу и других депутатов.

Именно этот пункт вызвал больше всего вопросов у членов Комитета во время заседания 6 апреля. Эксперты указывают на «юридический диссонанс»: Сегодня Постоянный представитель назначается постановлением Верховной Рады, а его права регулируются специальным Положением. Новый проект предлагает механизм «ходатайства» перед Председателем ВРУ, но не объясняет, каким образом (распоряжением или письмом) спикер должен наделять других депутатов полномочиями.

Действующее законодательство четко разделяет «участников производства» и «привлеченных участников». Новый законопроект вводит третью категорию — «привлеченных депутатов», но забывает прописать их статус. Смогут ли они задавать вопросы? Имеют ли право на отвод судьи? Оставаясь «вне закона» в терминологии КСУ, такие представители могут стать просто декоративными фигурами в зале суда.

Комитет обратил внимание на то, что авторы проекта пытаются расширить круг лиц, которые могут привлекать участников к делу, однако забыли внести соответствующие изменения в базовую статью 70 Закона о КСУ. На данный момент только Коллегия, Сенат или Большая палата КСУ имеют право решать, кто может участвовать в рассмотрении дела.

«В законопроекте не определены статус, права и функции тех народных депутатов, о привлечении которых может ходатайствовать Постоянный представитель», — говорится в заключении Комитета.

Несмотря на формальное соответствие требованиям регистрации (наличие всех таблиц, записок и файлов), содержательная часть документа требует существенной доработки. Комитет принял экспертное заключение и направил его в Комитет по вопросам правовой политики, который является главным для этого законопроекта.

Для общества этот законопроект является критически важным, так как вопрос дисциплинарной ответственности судей КСУ — это предохранитель от правового произвола.

Законопроект впервые детально расписывает 12 видов дисциплинарных проступков, за которые судью КСУ можно привлечь к дисциплинарной ответственности. Среди них:

совершение существенного дисциплинарного проступка судьей Конституционного Суда;

грубое или систематическое пренебрежение судьей Конституционного Суда своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Суда или выявило его несоответствие занимаемой должности;

допущение судьей Конституционного Суда недобросовестного поведения;

нарушение судьей Конституционного Суда требований Присяги относительно независимости или вмешательство судьей Конституционного Суда в процесс осуществления полномочий другим судьей Конституционного Суда;

разглашение судьей Конституционного Суда тайны, охраняемой законом, в частности информации, ставшей известной судье Конституционного Суда во время рассмотрения дела на закрытом пленарном заседании, относительно содержания и хода закрытого пленарного заседания, закрытой части пленарного заседания по делу в любой форме до или после завершения рассмотрения дела;

незаконное использование судьей Конституционного Суда в своих интересах или интересах третьих лиц тайны, охраняемой законом, в частности информации, ставшей известной судье Конституционного Суда во время рассмотрения дела на закрытом пленарном заседании;

несообщение судьей Конституционного Суда о наличии у него реального конфликта интересов или совершение им действий либо участие в принятии решений в условиях реального конфликта интересов;

нарушение судьей Конституционного Суда установленных законом ограничений относительно получения подарка;

допущение судьей Конституционного Суда проявления неуважения к другим судьям, участникам и привлеченным участникам конституционного производства;

нарушение судьей Конституционного Суда правил отвода (самоотвода), определенных Законом;

использование полномочий Председателя, заместителя Председателя Суда для препятствования проведению дисциплинарного производства в отношении него или другого судьи;

ненадлежащее исполнение судьей Конституционного Суда полномочий Председателя Суда или заместителя Председателя Суда.

Привлечение судьи Конституционного Суда к дисциплинарной ответственности не будет исключать возможности его привлечения, при наличии оснований, к уголовной и другим видам юридической ответственности, и наоборот.

В зависимости от тяжести вины, на судью могут наложить одно из трех взысканий: предупреждение, выговор (с лишением доплат на полгода) или самое строгое — увольнение с должности. При этом уволенный с должности за дисциплинарный проступок судья теряет право на выходное пособие и пожизненное денежное содержание.

Дисциплинарное производство может быть прекращено в случаях отсутствия обоснования обращения, окончания сроков привлечения или прекращения полномочий судьи.

Для рассмотрения дисциплинарных дел вводится процедура через Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики Суда. Участники и привлеченные участники конституционного производства могут подать письменное или электронное обращение о нарушении судьей правил.

Решающие вопросы — от избрания Председателя Суда до увольнения судьи — будут проходить исключительно на специальных пленарных заседаниях. Такие заседания считаются полномочными, если на них присутствуют не менее 12 судей.

Законопроект также существенно усиливает требования относительно беспристрастности. Судья обязан заявить самоотвод не позднее следующего дня после того, как ему стало известно о конфликте интересов. Если он этого не сделает — это автоматически будет считаться дисциплинарным проступком.

Интересно, что законопроект также защищает процесс от злоупотреблений со стороны участников: если одно и то же лицо трижды подает необоснованное заявление об отводе одного и того же судьи, Суд имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

Законопроект также предусматривает внедрение Автоматизированной системы документооборота для случайного распределения дел между судьями-докладчиками, что должно минимизировать человеческий фактор. Кроме того, установлено, что материалы дисциплинарных дел будут храниться в архиве 100 лет, а решения Суда с подписями судей — бессрочно.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.