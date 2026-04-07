Во Франции тысячи адвокатов готовят массовый марш против судебной реформы: что происходит

Тысячи юристов со всей Франции планируют оставить свои мантии у подножия Дворца правосудия, требуя от Сената вернуть приоритет прав человека.

Адвокаты в Париже объявили бессрочную «итальянскую забастовку», которая 13 апреля должна перерасти в массовый протест. Конфликт между министерством юстиции и защитниками прав человека достиг точки кипения.

Причиной противостояния стал так называемый «закон Дарманена», представленный правительством как панацея от медленного правосудия.

Законопроект, представленный министром юстиции, официально называется «О уголовном судопроизводстве и уважении к потерпевшим». Его главная цель — сокращение сроков рассмотрения дел, которые во Франции в среднем составляют от 18 до 24 месяцев для тяжких преступлений.

Ключевое нововведение — радикальное расширение процедуры plaider-coupable (признание вины) для уголовных преступлений.

Логика министерства проста: меньше слушаний — быстрее приговоры.

Однако для юридического сообщества Франции эта «бухгалтерская» логика выглядит как покушение на саму суть правосудия.

Особое возмущение вызывает норма о 10-дневном сроке. Именно столько времени предлагают дать обвиняемому и потерпевшему на принятие решения о «сделке».

Юристы уверены: это не право на выбор, а инструмент давления. В условиях ограниченного времени подсудимый, часто не понимая всех последствий, может согласиться на срок только из-за страха перед еще более суровым приговором в случае полноценного суда.

Основные претензии адвокатов к законопроекту, вызвавшие протест:

Упрощение процесса: возможность проводить заседания без свидетелей и экспертов.

Деградация защиты: превращение адвоката из активного участника дебатов в технического регистратора сделки.

Приоритет цифр: принесение процессуальных гарантий в жертву экономии бюджетных средств.

С 1 апреля Париж уже ощутил первые последствия протеста. Адвокаты прибегли к grève du zèle (забастовке по правилам). Они массово требуют переноса дел, детально оспаривают каждую процессуальную мелочь и отказываются от дежурств по назначению (commis d'office).

В 23-й палате трибунала Парижа, где обычно рассматривают срочные дела, царит хаос. Юристы приходят на заседания, но хранят молчание, символизируя «смерть защиты».

Министерство юстиции Франции пытается успокоить общественность. Чиновники подчеркивают, что реформа не отменяет суды присяжных, а лишь создает «альтернативный путь». По их словам, быстрый приговор — это прежде всего интерес потерпевших, которые годами ждут справедливости. Процедура не является обязательной и требует согласия всех сторон.

Понедельник, 13 апреля, станет моментом истины. В день, когда Сенат начнет чтение законопроекта, адвокаты Парижа планируют оставить свои мантии на ступенях Дворца правосудия и выйти на массовый марш от Дворца правосудия к стенам парламента. Ожидается, что к парижским коллегам присоединятся юристы со всей страны. Ожидается участие более 30 000 адвокатов по всей стране. Акция получила название «Мертвая юстиция», потому что суды будут пустыми.

Протестующие надеются добиться поправок, которые хотя бы отменят 10-дневный срок и вернут обязательные дебаты для тяжких преступлений.

Автор: Тарас Лученко

